Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala geleceği merak konusu olan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu ile ilgili karar verildi. Hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin en dinç oyuncularından biri olarak gözüken genç yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal Ferdi ile ilgili son kararını verdi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52 Güncelleme: 14.08.2019 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





