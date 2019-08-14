Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala geleceği merak konusu olan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu ile ilgili karar verildi. Hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin en dinç oyuncularından biri olarak gözüken genç yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal Ferdi ile ilgili son kararını verdi.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52 Güncelleme: 14.08.2019 14:52
Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı gün kala Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftardan geçer not alan genç yıldız hakkında karar verildi.

Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında aldığı sürede en çok çalım atan, dikine sprint yapan oyuncu da Ferdi Kadoğlu olmuştu.

Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Ferdi'nin oyundan çıkarılıp yerine Alper'in dahil edilmesi de taraftarlar tarafından eleştirilmişti. İşte son gelişmeler...

Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Yeni sezon öncesi kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için karar verildi.

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