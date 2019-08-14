Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala geleceği merak konusu olan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu ile ilgili karar verildi. Hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin en dinç oyuncularından biri olarak gözüken genç yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal Ferdi ile ilgili son kararını verdi.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
Güncelleme: 14.08.2019 14:52
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Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı gün kala Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
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Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftardan geçer not alan genç yıldız hakkında karar verildi.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında aldığı sürede en çok çalım atan, dikine sprint yapan oyuncu da Ferdi Kadoğlu olmuştu.
Ferdi'nin oyundan çıkarılıp yerine Alper'in dahil edilmesi de taraftarlar tarafından eleştirilmişti. İşte son gelişmeler...
Yeni sezon öncesi kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için karar verildi.