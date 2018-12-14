Ersun Yanal Fenerbahçeye geri döndü - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Ersun Yanal Fenerbahçe'ye geri döndü

Sarı-lacivertliler, eski teknik direktörüyle 1.5 yıllığına anlaşmaya varıldığını duyurup, "Yuvana hoş geldin" mesajı paylaştı. Taraftar sevinçten çıldırdı, sosyal medya yıkıldı.
14 Aralık 2018 Cuma, 22:40:56 Güncelleme: 07:58:21
Ersun Yanal Fenerbahçeye geri döndü

Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp, eski çalıştırıcısı ile 1.5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını dün KAP'A bildirdi. Resmi sitedeki açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü için 2013-14 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün (önceki) gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a 'yuvana hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Ersun Yanal Fenerbahçeye geri döndü

İLK İDMANI BUGÜN
Fenerbahçe resmi twitter hesabı da aynı anda, Ersun Yanal'ın 4 yıl önceki "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" sözlerini alıntılayarak, "Mutluluk sarı lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal!" mesajını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal'ın geri dönmesiyle sevinçten adeta çıldırdı. Sosyal medyada rekor sayıda destek paylaşımı yapıldı. Yanal bugün Samandıra'da takımla birlikte ilk idmana çıkıp, işbaşı yapacak.

Ersun Yanal Fenerbahçeye geri döndü

DOĞRU KARAR AMA KADRO YETERSİZ / GÜRCAN BİLGİÇ
Biraz geç oldu ama sonunda durumu en doğru algılayan kararı verdiler. Ersun Yanal, Fenerbahçe için; 'Kazan Kazan' formülüdür. Hem takımı toparlayıp, daha agresif hale getirip ligin gerçeklerine uydurur. Hem de Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırıp tribünlerde rüzgar yaratır. Bu durum Ali Koç ve arkadaşlarının da işini kolaylaştıracaktır. Daha rahat ve daha riskli kararlar alabilirler. Ancak kimse 2014'teki gibi bir performans beklemesin. Çünkü kalite olarak çok daha aşağıda bir takım var. Fakat Ersun Yanal önce onları koşturacak, temaslı oynatacak ve daha aklı başında bir sistemle sahaya sürecektir. Şubat, mart ayında bunların yansımasını daha net görürüz.

Ersun Yanal Fenerbahçeye geri döndü

STADI GEZDİ
Yanal ilk gün Ülker Stadı'nı gezdi. Yöneticiler ve sportif direktör Damien Comolli'nin eşlik ettiği deneyimli hoca, soyunma odalarını ve müzeyi dolaştı, sahaya çıkarak çimlere ayak bastı.

Ersun Yanal Fenerbahçeye geri döndü

EKİBİYLE GELDİ
Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını eski ekibinden Volkan Kazak, Niyazi Enisler ve Recep Kartepe'nin yapacağı ifade edildi. Bu ekibe bir antrenör daha katılacak.

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