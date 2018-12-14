Ersun Yanal Fenerbahçeye geri döndü

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp, eski çalıştırıcısı ile 1.5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını dün KAP'A bildirdi. Resmi sitedeki açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü için 2013-14 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün (önceki) gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a 'yuvana hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
İLK İDMANI BUGÜN
Fenerbahçe resmi twitter hesabı da aynı anda, Ersun Yanal'ın 4 yıl önceki "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" sözlerini alıntılayarak, "Mutluluk sarı lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin @ersunyanal!" mesajını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal'ın geri dönmesiyle sevinçten adeta çıldırdı. Sosyal medyada rekor sayıda destek paylaşımı yapıldı. Yanal bugün Samandıra'da takımla birlikte ilk idmana çıkıp, işbaşı yapacak.
DOĞRU KARAR AMA KADRO YETERSİZ / GÜRCAN BİLGİÇ
Biraz geç oldu ama sonunda durumu en doğru algılayan kararı verdiler. Ersun Yanal, Fenerbahçe için; 'Kazan Kazan' formülüdür. Hem takımı toparlayıp, daha agresif hale getirip ligin gerçeklerine uydurur. Hem de Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırıp tribünlerde rüzgar yaratır. Bu durum Ali Koç ve arkadaşlarının da işini kolaylaştıracaktır. Daha rahat ve daha riskli kararlar alabilirler. Ancak kimse 2014'teki gibi bir performans beklemesin. Çünkü kalite olarak çok daha aşağıda bir takım var. Fakat Ersun Yanal önce onları koşturacak, temaslı oynatacak ve daha aklı başında bir sistemle sahaya sürecektir. Şubat, mart ayında bunların yansımasını daha net görürüz.