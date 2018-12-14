Ersun Yanal Fenerbahçeye geri döndü

DOĞRU KARAR AMA KADRO YETERSİZ / GÜRCAN BİLGİÇ

Biraz geç oldu ama sonunda durumu en doğru algılayan kararı verdiler. Ersun Yanal, Fenerbahçe için; 'Kazan Kazan' formülüdür. Hem takımı toparlayıp, daha agresif hale getirip ligin gerçeklerine uydurur. Hem de Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırıp tribünlerde rüzgar yaratır. Bu durum Ali Koç ve arkadaşlarının da işini kolaylaştıracaktır. Daha rahat ve daha riskli kararlar alabilirler. Ancak kimse 2014'teki gibi bir performans beklemesin. Çünkü kalite olarak çok daha aşağıda bir takım var. Fakat Ersun Yanal önce onları koşturacak, temaslı oynatacak ve daha aklı başında bir sistemle sahaya sürecektir. Şubat, mart ayında bunların yansımasını daha net görürüz.



