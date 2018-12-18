Ersun Yanal eski yıldızını Fenerbahçeye getiriyor! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal eski yıldızını Fenerbahçe'ye getiriyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, transfer döneminde orta sahaya eski yıldızını getirmek için kolları sıvadı.
18 Aralık 2018 Salı, 10:04:36
Güncelleme: 10:10:47
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.
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İlk yarıda ortaya konan oyun beğeni toplarken, ikinci yarı Fenerbahçeli futbolcuların kondisyonu yetmedi.
Bunun üzerine Ersun Yanal, ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapma kararı aldı.
Bu gelişme üzerine gözler sürpriz bir isme çevrildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ocak'ta Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Juraj Kucka'yı gündemine aldı.