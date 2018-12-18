Ersun Yanal eski yıldızını Fenerbahçeye getiriyor! - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
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Ersun Yanal eski yıldızını Fenerbahçe'ye getiriyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, transfer döneminde orta sahaya eski yıldızını getirmek için kolları sıvadı.
18 Aralık 2018 Salı, 10:04:36 Güncelleme: 10:10:47
Ersun Yanal eski yıldızını Fenerbahçeye getiriyor!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Ersun Yanal eski yıldızını Fenerbahçeye getiriyor!

İlk yarıda ortaya konan oyun beğeni toplarken, ikinci yarı Fenerbahçeli futbolcuların kondisyonu yetmedi.

Ersun Yanal eski yıldızını Fenerbahçeye getiriyor!

Bunun üzerine Ersun Yanal, ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapma kararı aldı.

Ersun Yanal eski yıldızını Fenerbahçeye getiriyor!

Bu gelişme üzerine gözler sürpriz bir isme çevrildi.

Ersun Yanal eski yıldızını Fenerbahçeye getiriyor!

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ocak'ta Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Juraj Kucka'yı gündemine aldı.

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