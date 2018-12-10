Ersun Yanal beklenirken o geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal beklenirken o geliyor!
Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a yenilerek düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de flaş bir değişim yaşanıyor.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 12:13:29
Güncelleme: 12:20:08
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor'a karşı 3-0 mağlup oldu.
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Fenerbahçe'de alınan yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'un kararıyla takım karayolu ile İstanbul'a döndü.
Ali Koç'un dün gece aldığı bir başka flaş karar daha vardı.
Teknik direktör konusunda Ersun Yanal'ın açıklanmasını beklenirken sürpriz bir değişim kararı alındı.
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak Akhisarspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, küme düşme hattına geriledi.