Ersun Yanal beklenirken o geliyor! - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Ersun Yanal beklenirken o geliyor!

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a yenilerek düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de flaş bir değişim yaşanıyor.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 12:13:29 Güncelleme: 12:20:08
Ersun Yanal beklenirken o geliyor!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor'a karşı 3-0 mağlup oldu.

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Ersun Yanal beklenirken o geliyor!

Fenerbahçe'de alınan yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'un kararıyla takım karayolu ile İstanbul'a döndü.

Ersun Yanal beklenirken o geliyor!

Ali Koç'un dün gece aldığı bir başka flaş karar daha vardı.

Ersun Yanal beklenirken o geliyor!

Teknik direktör konusunda Ersun Yanal'ın açıklanmasını beklenirken sürpriz bir değişim kararı alındı.

Ersun Yanal beklenirken o geliyor!

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak Akhisarspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, küme düşme hattına geriledi.

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