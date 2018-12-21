Ersun Yanal Ali Koç'tan Süper Lig'in iki yıldızını istedi
Devre arasında büyük bir atılım yapma planı yapan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, yönetimden Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Süper Lig'in iki yıldızını istedi.
21 Aralık 2018 Cuma, 08:42:07
Güncelleme: 09:13:45
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ara transfer döneminde gerekirse gözlerini karartacaklarını söylemesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime istediği futbolcuların ismini verdiği öğrenildi.
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Bu iki ismin Kasımpaşa'nın santrforu Diagne ile kanat oyuncusu Trezeguet olduğu belirtildi.
ÖNCE YÖNETİMLE GÖRÜŞÜLECEK Ligin ilk yarısına damga vuran Diagne ve Trezeguet için yönetimin izleyeceği stratejinin de belli olduğu ifade edildi. Takvim'in haberine göre; Yönetim futbolcuların menajerlerinden önce Kasımpaşa yönetimiyle masaya oturacak.
COMOLLI'Yİ ZOR BİR MESAİ BEKLİYOR Eğer Kasımpaşa yönetimi ile bu iki futbolcunun her ikisi ya da biri için anlaşma sağlanırsa bu kez futbolcularla masaya oturulacak. Görünen o ki yönetim ve Comolli'yi çok zorlu bir ara transfer dönemi bekliyor.
KASIMPAŞA 5 MİLYON İSTEMİŞTİ Trezeguet'yi sezon başında Galatasaray istemiş ama 5 milyon Euro'luk bonservis ücretini ödemeyince transfer gerçekleşmemişti.
Kasımpaşa yönetimi ile çok sıkı bir pazarlığı söz konusu olduğu belirtildi.