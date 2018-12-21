COMOLLI'Yİ ZOR BİR MESAİ BEKLİYOR

Eğer Kasımpaşa yönetimi ile bu iki futbolcunun her ikisi ya da biri için anlaşma sağlanırsa bu kez futbolcularla masaya oturulacak. Görünen o ki yönetim ve Comolli'yi çok zorlu bir ara transfer dönemi bekliyor.