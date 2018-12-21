Ersun Yanal Ali Koçtan Süper Ligin iki yıldızını istedi - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Ersun Yanal Ali Koç'tan Süper Lig'in iki yıldızını istedi

Devre arasında büyük bir atılım yapma planı yapan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, yönetimden Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Süper Lig'in iki yıldızını istedi.
21 Aralık 2018 Cuma, 08:42:07 Güncelleme: 09:13:45
Ersun Yanal Ali Koçtan Süper Ligin iki yıldızını istedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ara transfer döneminde gerekirse gözlerini karartacaklarını söylemesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime istediği futbolcuların ismini verdiği öğrenildi.

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Ersun Yanal Ali Koçtan Süper Ligin iki yıldızını istedi

Bu iki ismin Kasımpaşa'nın santrforu Diagne ile kanat oyuncusu Trezeguet olduğu belirtildi.

Ersun Yanal Ali Koçtan Süper Ligin iki yıldızını istedi

ÖNCE YÖNETİMLE GÖRÜŞÜLECEK
Ligin ilk yarısına damga vuran Diagne ve Trezeguet için yönetimin izleyeceği stratejinin de belli olduğu ifade edildi. Takvim'in haberine göre; Yönetim futbolcuların menajerlerinden önce Kasımpaşa yönetimiyle masaya oturacak.

Ersun Yanal Ali Koçtan Süper Ligin iki yıldızını istedi

COMOLLI'Yİ ZOR BİR MESAİ BEKLİYOR
Eğer Kasımpaşa yönetimi ile bu iki futbolcunun her ikisi ya da biri için anlaşma sağlanırsa bu kez futbolcularla masaya oturulacak. Görünen o ki yönetim ve Comolli'yi çok zorlu bir ara transfer dönemi bekliyor.

Ersun Yanal Ali Koçtan Süper Ligin iki yıldızını istedi

KASIMPAŞA 5 MİLYON İSTEMİŞTİ
Trezeguet'yi sezon başında Galatasaray istemiş ama 5 milyon Euro'luk bonservis ücretini ödemeyince transfer gerçekleşmemişti.

Ersun Yanal Ali Koçtan Süper Ligin iki yıldızını istedi

Kasımpaşa yönetimi ile çok sıkı bir pazarlığı söz konusu olduğu belirtildi.

Ersun Yanal Ali Koçtan Süper Ligin iki yıldızını istedi
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