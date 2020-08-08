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Erol Bulut'un Fenerbahçe taktiği belli oldu! Aykut Kocaman...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un, takımını nasıl oynatacağı ve dev kadroyu nasıl idare edeceği belli oldu. İşte detaylar...
8 Ağustos 2020 Cumartesi 09:53
Güncelleme: 08.08.2020 09:53
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Teknik direktörler arasında son dönem yıldızı parlayan isimlerin başında yer alan Erol Bulut'un gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin futbol anlayışında da çok köklü değişiklikler yaşanması bekleniyor.
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Son iki yıldır savunma zafiyetlerine bir türlü çözüm üretemeyen ve tüm hedeflerinden bir bir uzaklaşarak taraftarını üzen Fenerbahçe, Erol Bulut'la birlikte daha derli toplu, ne istediğini bilen, şuursuzca saldırmak yerine defans emniyetini önemseyip öncelikle gol yememeyi hedefleyen bir takım hüviyetine bürünecek gibi görünüyor.
KOCAMAN GİBİ SAĞLAM SAVUNMA Oynattığı futbolla Aykut Kocaman gibi tedbirli oynayan ve önce gol yememeyi hedefleyen bir oyun anlayışını sahaya yansıtması beklenen Bulut'un takımından istediği ilk hedef sorumluluk bilinciyle sahada dizilmek, çok çalışmak, az hata yapıp az gol yemek.
Bugün saat 17.30'da Samandıra'da yeni ekibiyle ilk antrenmanını yapacak olan Erol Bulut'un futbolcularına bu isteklerini iletmesi bekleniyor.
GELİŞEN BİR TAKIM YAPISI Hürriyet'in haberine göre, bol transferlerle takıma yıldız oyuncular getirilse de Erol Bulut'un ana felsefesi çok çalışan ve sürekli gelişen bir takım yaratmak olduğu biliniyor.