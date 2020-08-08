Erol Bulut'un Fenerbahçe taktiği belli oldu! Aykut Kocaman...

Son iki yıldır savunma zafiyetlerine bir türlü çözüm üretemeyen ve tüm hedeflerinden bir bir uzaklaşarak taraftarını üzen Fenerbahçe, Erol Bulut'la birlikte daha derli toplu, ne istediğini bilen, şuursuzca saldırmak yerine defans emniyetini önemseyip öncelikle gol yememeyi hedefleyen bir takım hüviyetine bürünecek gibi görünüyor.