Erman Toroğlundan Ali Koça sert eleştiri! - Galeri - Fotomaç
13 Aralık 2018, Perşembe
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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert eleştiri!

Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un göreve geldiği günden beri bugüne kadar yaptıklarını değerlendirdi. Toroğlu, "Lider tükürdüğünü yalamaz" derken, "Azizsilin' cümlesini çıkaran benim. Ama şu anda da şunu söylüyorum; Gitti 'Aziz'silin, geldi 'Ali'silin" ifadelerini kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 23:10:10 Güncelleme: 08:03:02
Erman Toroğlundan Ali Koça sert eleştiri!
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Erman Toroğlundan Ali Koça sert eleştiri!

Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunda Türkiye'de çok kimse heyecanlandı. İnanın yalnız Fenerbahçeliler değil çevremde gördüğüm Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu ve diğer takımlar 'Aman Ali Koç gelsin, futbolda barış olsun, inşallah Fenerbahçe'yi de kurumsal bir yapıya kavuşturur diğer takımlar da onu örnek alırlar' diyorlardı. Başta ben. Ama geçen şu kısa zamanda yukarıda Allah var sükutu hayale uğradım.

Erman Toroğlundan Ali Koça sert eleştiri!

Bazı arkadaşlarım 'ondan lider olmaz' diyorlardı, bazıları da olur. Ama şu ana kadar yaptıklarına bakıyorum Ali Koç liderliğin yanından geçmiyor. Fenerbahçe'nin içinde 'Aman şu anda hırpalamayalım, başarılı olamaz giderse çok zor durumlara düşeriz, çok tuhaf isimler gelir başkanlığa' diyenler de var.

Erman Toroğlundan Ali Koça sert eleştiri!

Peki Ali Koç neler söyledi? Neleri yapmadı? 'Başkanın sahada yeri yok' dedi. Rize'de seyircinin ayağına gitti, onlara vaatler verdi. Bir müddet sonra Fener seyircisi 'Ali Koç buraya' diye bağırmaya başladı. Yaptığı; dakika bir gol bir yanlıştı. 'Başkan soyunma odasına girmez' dedi. Hakikaten dediğini yaptı. Soyunma odasına girmiyor! Maşallah soyunma odasından çıkmıyor ki girsin.

Erman Toroğlundan Ali Koça sert eleştiri!

Bir menajer getirdi evlere şenlik. Şunu da söylüyorlar Comolli için; 'Ali Koç ondan kolay kolay vazgeçmez...' Sebebi de ticari diyorlar. Ama hangi ticari. Koç Grubu şirketlerinin yurt dışında iş yaptığı ülke gruplarıyla bağlantılı olduğunu söylüyorlar.

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