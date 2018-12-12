Erman Toroğlundan Ali Koça sert eleştiri!

Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunda Türkiye'de çok kimse heyecanlandı. İnanın yalnız Fenerbahçeliler değil çevremde gördüğüm Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu ve diğer takımlar 'Aman Ali Koç gelsin, futbolda barış olsun, inşallah Fenerbahçe'yi de kurumsal bir yapıya kavuşturur diğer takımlar da onu örnek alırlar' diyorlardı. Başta ben. Ama geçen şu kısa zamanda yukarıda Allah var sükutu hayale uğradım.