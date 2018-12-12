Erman Toroğlundan Ali Koça sert eleştiri!

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert eleştiri!
Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunda Türkiye'de çok kimse heyecanlandı. İnanın yalnız Fenerbahçeliler değil çevremde gördüğüm Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu ve diğer takımlar 'Aman Ali Koç gelsin, futbolda barış olsun, inşallah Fenerbahçe'yi de kurumsal bir yapıya kavuşturur diğer takımlar da onu örnek alırlar' diyorlardı. Başta ben. Ama geçen şu kısa zamanda yukarıda Allah var sükutu hayale uğradım.
Bazı arkadaşlarım 'ondan lider olmaz' diyorlardı, bazıları da olur. Ama şu ana kadar yaptıklarına bakıyorum Ali Koç liderliğin yanından geçmiyor. Fenerbahçe'nin içinde 'Aman şu anda hırpalamayalım, başarılı olamaz giderse çok zor durumlara düşeriz, çok tuhaf isimler gelir başkanlığa' diyenler de var.
Peki Ali Koç neler söyledi? Neleri yapmadı? 'Başkanın sahada yeri yok' dedi. Rize'de seyircinin ayağına gitti, onlara vaatler verdi. Bir müddet sonra Fener seyircisi 'Ali Koç buraya' diye bağırmaya başladı. Yaptığı; dakika bir gol bir yanlıştı. 'Başkan soyunma odasına girmez' dedi. Hakikaten dediğini yaptı. Soyunma odasına girmiyor! Maşallah soyunma odasından çıkmıyor ki girsin.