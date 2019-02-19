Erman Toroğlu: "Bir yerden emir mi alıyorsunuz?"

Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu, Alex de Souza'nın Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını tribünden izlemesi ve Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
19 Şubat 2019 Salı 08:37
Güncelleme: 19.02.2019 08:37
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında sarı lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu Alex de Souza karşılaşmayı tribünden takip etti. Öte yandan Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan haftanın kapanış maçının 87. dakikasında Serdar Taşçı ile Souleymane Doukara arasında yaşanan pozisyonda Antalyaspor cephesi penaltı bekledi ancak Mete Kalkavan tarafından oyun devam ettirildi. Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yaşanan gelişmeleri yorumladı:
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"FENERBAHÇE YÖNETİMİ EKSİ PUAN ALDI" "Aykut ve Alex olayı, iki yumurtayı birbirine kırdırma olayı, Ali Koç ve yönetiminin geldikten sonra yaptıkları fiyaskolardan biridir. Bana hikaye anlatmayın. O maça denk getirmeyin."
"Şimdi tesadüf diyecekler tabi, olmaz! Uçak biletini iptal et. Fenerbahçe kulübüsün. Bir hafta sonra getirin. Yapılan iş eksi. Fenerbahçe yönetimi eksi puan aldı."
"YUMURTAYI YUMURTAYA KIRDIRTMAYA KALKTILAR"
"Bir firma getirdi vs...Bana kimse anlatmasın. Yumurtayı yumurtaya kırdırtmaya kalktılar fakat ellerinde patladı. Fenerbahçe'nin adını, kişiliğini, şahsiyetini reklama mı alet ediyorsunuz? Ne kazanacaksınız Alex'le Aykut'u birbirine düşürünce!"
'Elmayı çok seven firma Alex'i getiriyor. Ne zaman getiririm? Aykut'la Alex'i karşılaştırdığım zaman, firmanın adı olur.' Geçin ya! Fenerbahçe yönetimi diyecek ki, 'Ben iki tane değerli adamımı birbirine kırdırmam, vazgeçin bir hafta sonra yapacağım.' "