Ergin Ataman'dan Obradovic'e tepki

Karşılaşmanın ardından Obradovic'in elini sıkmadığını ifade eden Ataman, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Obradovic'e karşı maç da kazandım, çok da kaybettim. Her seferinde gittim elini sıktım ama bugün elini sıkmadım. Neden elini sıkmadığımı o benden daha iyi bilir. Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi. Çok üzüldüğümü söylemek istiyorum."