Ergin Ataman'dan Obradovic'e tepki
Fenerbahçe Doğuş'un karşılaşmaya çok agresif başladığını anlatan Ataman, "Fenerbahçe Doğuş gibi Avrupa Ligi şampiyonluğuna aday bir takım, 25 sayı farkla Atina'dan dönmüş olmanın ezikliği içinde karşılaşmaya çok sert başladı. Biz maçın başında o ritmi yakalayamadık. Maç boyunca takip ettik, yakalamaya çalıştık ama olmadı." şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın ardından Obradovic'in elini sıkmadığını ifade eden Ataman, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar Obradovic'e karşı maç da kazandım, çok da kaybettim. Her seferinde gittim elini sıktım ama bugün elini sıkmadım. Neden elini sıkmadığımı o benden daha iyi bilir. Meslektaşlar arası saygı vardır. Bir takımın 24 sayı öndeyken faul yaptırıp, 6 saniye kala hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük bir saygısızlıktır. Üzüldüm ama doğal tabii. Tokat olayı ve 25 sayılık mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdi. Çok üzüldüğümü söylemek istiyorum."
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