Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe... - Fotomaç
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Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...
Alman medyası, Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.
25 Ocak 2019 Cuma, 01:53:10
Güncelleme: 07:54:01
Alman haber sitesi "reviersport.de", Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan milli futbolcu Emre Mor ile ilgili değerlendirme haberi yaptı ve ilginç bir iddiada bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
21 yaşındaki kanat oyuncusunun Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemde Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini belirtilip şunlar yazıldı;
"O dönem Türkiye'ye gitmeyi reddeden Emre Mor'un şu anki kariyerine göre Fenerbahçe'den başka şansı kalmadı.
Orada yeniden kendini kanıtlayabilir."
Genç sol kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin girişimde bulunduğu da öne sürülürken, "Mor'un anavatanına dönmesi artık sürpriz olmaz" ifadesi kullanıldı.