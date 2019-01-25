Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe... - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

Alman medyası, Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.
25 Ocak 2019 Cuma, 01:53:10 Güncelleme: 07:54:01
Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

Alman haber sitesi "reviersport.de", Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan milli futbolcu Emre Mor ile ilgili değerlendirme haberi yaptı ve ilginç bir iddiada bulundu.

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Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

21 yaşındaki kanat oyuncusunun Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemde Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediğini belirtilip şunlar yazıldı;

Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

"O dönem Türkiye'ye gitmeyi reddeden Emre Mor'un şu anki kariyerine göre Fenerbahçe'den başka şansı kalmadı.

Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

Orada yeniden kendini kanıtlayabilir."

Emre Mor için flaş iddia! Fenerbahçe...

Genç sol kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin girişimde bulunduğu da öne sürülürken, "Mor'un anavatanına dönmesi artık sürpriz olmaz" ifadesi kullanıldı.

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