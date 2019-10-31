Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe, TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Spor yazarı Emre Bol da sarı-lacivertlilerin Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendiği karşılaşmatı değerlendirdi. Genç kaleci Altay Bayındır hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...
31 Ekim 2019 Perşembe 08:33 Güncelleme: 31.10.2019 08:33
Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'na konuk oldu.

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Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Kanarya, 16. dakikada Sadık Çiftpınar'ın golüyle öne geçti. 29. dakikada Deniz Türüç, farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile bitti.

Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

53. dakikada Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın hatasıyla gelişen atakta Çağrı'nın golüyle fark 1'e indi.

Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

70. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından attığı golle maçın sonucu ortaya çıktı: 3-1.

Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Bu sonuçla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

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