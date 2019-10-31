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Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe, TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Spor yazarı Emre Bol da sarı-lacivertlilerin Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendiği karşılaşmatı değerlendirdi. Genç kaleci Altay Bayındır hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...
31 Ekim 2019 Perşembe 08:33
Güncelleme: 31.10.2019 08:33
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'na konuk oldu.
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Kanarya, 16. dakikada Sadık Çiftpınar'ın golüyle öne geçti. 29. dakikada Deniz Türüç, farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile bitti.
53. dakikada Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın hatasıyla gelişen atakta Çağrı'nın golüyle fark 1'e indi.
70. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından attığı golle maçın sonucu ortaya çıktı: 3-1.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.