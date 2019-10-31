Emre Bol Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe, TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Spor yazarı Emre Bol da sarı-lacivertlilerin Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendiği karşılaşmatı değerlendirdi. Genç kaleci Altay Bayındır hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

31 Ekim 2019 Perşembe 08:33 Güncelleme: 31.10.2019 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





