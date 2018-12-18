Emre Belözoğuna Fenerbahçeye gelme mesajı! - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
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Emre Belözoğu'na Fenerbahçe'ye 'gelme' mesajı!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye geri dönmesi beklenen Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in son durumlarını değerlendirdi.
18 Aralık 2018 Salı, 11:28:26 Güncelleme: 11:32:03
Emre Belözoğuna Fenerbahçeye gelme mesajı!

Fenerbahçe sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la 2-2 berabere kaldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı.

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Emre Belözoğuna Fenerbahçeye gelme mesajı!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki değişim rüzgarlarını ve devre arasında yapılması planlanan değişimleri yorumladı.

Emre Belözoğuna Fenerbahçeye gelme mesajı!

Dilmen, Emre Belözoğlu'nun adının Fenerbahçe ile anılması ve Volkan Demirel'in takıma geri dönmesi ile ilgili konuştu.

Emre Belözoğuna Fenerbahçeye gelme mesajı!

Emre Belözoğlu'na "gelme" mesajı yollayan Rıdvan Dilmen, şunları söyledi;

Emre Belözoğuna Fenerbahçeye gelme mesajı!

"Emre Belözoğlu çok sevdiğim bir futbolcu. Fenerbahçe'ye gelecek diyorlar, ne Fenerbahçe'si? Gelmesin Fenerbahçe'ye..."

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