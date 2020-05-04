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Emre Belözoğlu'dan transfer telefonu ve cevap! ''Kim istemez''
Teknik direktör konusunda Nenad Bjelica'yla sona gelen Fenerbahçe transferde düğmeye bastı. Yerli yıldızlarla arası iyi olan Emre Belözoğlu transferde sorumluluğu aldı ve bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 39 yaşındaki isim bu görüşmeden olumlu yanıt aldı. İşte flaş görüşmenin detayları...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 01:17
Güncelleme: 04.05.2020 01:23
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Liglere verilen ara sonrası çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren kulüpler transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda...
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Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe listesine birçok ismi ekledi. Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör koltuğuna gelecek olan Emre Belözoğlu transferde başrolü oynuyor.
Altyapıdaki isimler üstünde özellikle duran Emre Belözoğlu, bir yandan da transfer görüşmelerine başladı.
39 yaşındaki isim, Süper Lig takımlarının da devrede olduğu isimle bir telefon görüşmesi yaptı ve son durumunu sordu.