Emre Belözoğlu'dan sürpriz karar! Gelecek sezon... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Emre Belözoğlu'dan sürpriz karar! Gelecek sezon...

Sarı-lacivertlilerin kaptanı 40 yaşına merdiven dayamasına rağmen ilk 11'in değişilmezi olmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı yorgunluk dikkatlerden kaçmamıştı. Sezon sonunda şampiyonluk yaşayıp kariyerini noktalamak isteyen Emre'den flaş bir karar geldi...
3 Aralık 2019 Salı 09:48 Güncelleme: 03.12.2019 09:53
Emre Belözoğlu'dan sürpriz karar! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, sezonun en çok öne çıkan isimlerinden oldu.

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Emre Belözoğlu'dan sürpriz karar! Gelecek sezon...

Sarı-lacivertli takıma 5 yıl sonra geri dönen 39 yaşındaki orta saha, ilerleyen yaşına rağmen elinden geleni yaptı.

Emre Belözoğlu'dan sürpriz karar! Gelecek sezon...

Ancak artık 40 yaşına merdiven dayaması, kaburgasındaki kırık ve fiziksel olarak yorgunluğu Emre'yi etkiliyor.

Emre Belözoğlu'dan sürpriz karar! Gelecek sezon...

Hem A Milli Futbol Takımı hem de Fenerbahçe için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan yıldız oyuncu, ister istemez etkilenmeye başladı.

Emre Belözoğlu'dan sürpriz karar! Gelecek sezon...

Sezona başlarken, teknik heyetin ve kendisinin ana düşüncesi farklıydı. Emre'nin teknik anlamda Ersun Yanal ve ekibine yardım etmesi, takımın sıkıştığı anlarda devreye girmesi ve özellikle iç saha maçlarında daha fazla süre almasına yönelik bir tutum vardı.

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