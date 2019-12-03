Emre Belözoğlu'dan sürpriz karar! Gelecek sezon...

Sezona başlarken, teknik heyetin ve kendisinin ana düşüncesi farklıydı. Emre'nin teknik anlamda Ersun Yanal ve ekibine yardım etmesi, takımın sıkıştığı anlarda devreye girmesi ve özellikle iç saha maçlarında daha fazla süre almasına yönelik bir tutum vardı.