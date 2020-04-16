Haberler Galeri Emre Belözoğlu'dan ilk imza! İşte takibindeki genç yıldız adayları

Emre Belözoğlu'dan ilk imza! İşte takibindeki genç yıldız adayları

Fenerbahçe'ye bu sezon öncesi dönen 39 yaşındaki Emre Belözoğlu liglerin sona ermesinin ardından futbolculuk kariyerine son verecek. Sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak göreve başlayacak olan Belözoğlu altyapıdaki genç oyuncularla yakından ilgileniyor. Buna göre ilk hamlesini yapan deneyimli isim genç yıldız adayına imzayı attırıyor. İşte Fenerbahçe'de yeni dönem, atılacak o imza ve Emre Belözoğlu'nun takibindeki genç yıldız adayları...

16 Nisan 2020 Perşembe 09:49 Güncelleme: 16.04.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





