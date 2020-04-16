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Emre Belözoğlu'dan ilk imza! İşte takibindeki genç yıldız adayları
Fenerbahçe'ye bu sezon öncesi dönen 39 yaşındaki Emre Belözoğlu liglerin sona ermesinin ardından futbolculuk kariyerine son verecek. Sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak göreve başlayacak olan Belözoğlu altyapıdaki genç oyuncularla yakından ilgileniyor. Buna göre ilk hamlesini yapan deneyimli isim genç yıldız adayına imzayı attırıyor. İşte Fenerbahçe'de yeni dönem, atılacak o imza ve Emre Belözoğlu'nun takibindeki genç yıldız adayları...
16 Nisan 2020 Perşembe 09:49
Güncelleme: 16.04.2020 09:49
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Fenerbahçe gelecek sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanıyor. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak tecrübeli yıldız, gençlik harekâtı başlatacak.
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Zeytinburnu altyapısında futbola başlayan Emre kendisi gibi oyuncuları A takıma kazandırmanın hedefinde ve lige verilen bu arada çalışmalara başladı.
GELECEĞİN TEMELLERİ ATILACAK Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe'de asıl hedef maliyeti düşürüp genç yıldız adaylarını kadroya dahil ederek geleceğin temellerini atmak.
RAPORLARLA BİZZAT İLGİLENİYOR Fenerbahçe takımında altyapıdaki oyuncuların raporları bizzat Emre Belözoğlu tarafından inceleniyor. Deneyimli isim yalnızca altyapıdaki futbolcuları değil, takımdan kiralık gönderilen isimlerin son durumlarını yakından takip ediyor.
Buna göre ilk gençlik aşısını takıma monte etmek isteyen Emre Belözoğlu, ilk imzayı sol bek mevkisine yapacak.