Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray hemen hemen her transfer dönemi aynı isim konusunda karşı karşıya geliyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip bir süredir transfer yarışı içindeydi ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kadrosuna görmek istediği yıldız için Emre Belözoğlu devreye girdi ve transferi kiralık olarak bitirecek.