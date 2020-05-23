Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray hemen hemen her transfer dönemi aynı isim konusunda karşı karşıya geliyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip bir süredir transfer yarışı içindeydi ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kadrosuna görmek istediği yıldız için Emre Belözoğlu devreye girdi ve transferi kiralık olarak bitirecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:04
Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın 12 Haziran'da sona erecek olmasından sonra Süper Lig ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek

Sezonu mümkün olabilecek en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan da transfer için düğmeye bastı.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek

Yaz transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip de hedefteki isimleri belirledi.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek

Marcao ve Luyindama'nın yanına bir stoper arayışında olan sarı-kırmızılılar savunma rotasyonunu genişletmeyi amaçlıyor.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek

Fenerbahçe ise savunma bölgesine yaptığı üst üste transferlerden sonuç alamamıştı ve takıma doğrudan katkı sağlayacak bir isimle stoper eksikliğini tamamlamayı amaçlıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA