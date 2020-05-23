HaberlerGaleriEmre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek
Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray hemen hemen her transfer dönemi aynı isim konusunda karşı karşıya geliyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip bir süredir transfer yarışı içindeydi ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kadrosuna görmek istediği yıldız için Emre Belözoğlu devreye girdi ve transferi kiralık olarak bitirecek.
23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:04
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın 12 Haziran'da sona erecek olmasından sonra Süper Lig ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
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Sezonu mümkün olabilecek en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan da transfer için düğmeye bastı.
Yaz transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip de hedefteki isimleri belirledi.
Marcao ve Luyindama'nın yanına bir stoper arayışında olan sarı-kırmızılılar savunma rotasyonunu genişletmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe ise savunma bölgesine yaptığı üst üste transferlerden sonuç alamamıştı ve takıma doğrudan katkı sağlayacak bir isimle stoper eksikliğini tamamlamayı amaçlıyor.