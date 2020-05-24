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Emre Belözoğlu'dan flaş Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder sözleri
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin gelecek yıl sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Belözoğlu, Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'le ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte 39 yaşındaki tecrübeli ismin önemli açıklamaları...
24 Mayıs 2020 Pazar 19:27
Güncelleme: 24.05.2020 19:27
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Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olarak görülen Emre Belözoğlu, 2001 - 2005 yılları arasında Serie A devi Inter'in formasını terletmişti.
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39 yaşındaki Belözoğlu, İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalyan futboluna dair çarpıcı yorumlarda bulundu.
Tecrübeli futbolcu Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Emre'nin açıklamalarının satır başları:
Inter'den ayrılalı 15 yıl oldu. O dönemden çok güzel anılara sahibim. Milano'ya ne zaman dönsem taraftarlar bana çok iyi davranıyorlar. Beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Türkler ve İtalyanlar karakter olarak birbirlerine benziyorlar.
Ben oynarken Serie A en ünlü ve en zor ligdi. Çok iyi oyunculara sahiptik. Juventus, Milan ve Roma da öyle. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Tabii Calciopoli skandalı patlamamış olsa neler olurdu bilemeyeceğiz.