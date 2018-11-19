Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe ve Volkan Demirel açıklaması!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 14:53:45
Güncelleme: 15:46:23
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe iddialarına yanıt verirken kadro dışı bırakılan Volkan Demirel ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
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Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle 7-8 maçtır takımdan ayrı kaldığını hatırlatarak, "Biraz uzun bir sakatlık oldu. Sezona da iyi bir giriş yapmıştım. Sakatlıklardan muzdarip, bununla tecrübelenmiş bir oyuncuyum. 10 gündür ağrısız idman yapıyorum. Milli ara da benim için iyi oldu. Takımım için her şeyimle mücadele etmek istiyorum." ifadelerini kullandı ve şöyle konuştu:
"37-38'ler futbol için kolay değil. Bazen eski takım arkadaşlarımı tenis oynamaya çağırıyorum, oraya bile gelmiyorlar. Ben halen oynamaya çalışıyorum."
"Sakatlıklarım devam etmezse sezon sonu oturup bir karar vereceğim ama büyük ihtimalle bu sene inşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur."
"UEFA A Lisans'ım var"
"Hayatın gerçekleri, benim de hedeflerim var. Bir şeyin zamanı gelmeden konuşmayı seven birisi değilim."