Emre Belözoğludan Fenerbahçe ve Volkan Demirel açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe ve Volkan Demirel açıklaması!

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 14:53:45 Güncelleme: 15:46:23
    Emre Belözoğludan Fenerbahçe ve Volkan Demirel açıklaması!

    Emre Belözoğlu Fenerbahçe iddialarına yanıt verirken kadro dışı bırakılan Volkan Demirel ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

    Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

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    Emre Belözoğludan Fenerbahçe ve Volkan Demirel açıklaması!

    Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle 7-8 maçtır takımdan ayrı kaldığını hatırlatarak, "Biraz uzun bir sakatlık oldu. Sezona da iyi bir giriş yapmıştım. Sakatlıklardan muzdarip, bununla tecrübelenmiş bir oyuncuyum. 10 gündür ağrısız idman yapıyorum. Milli ara da benim için iyi oldu. Takımım için her şeyimle mücadele etmek istiyorum." ifadelerini kullandı ve şöyle konuştu:

    Emre Belözoğludan Fenerbahçe ve Volkan Demirel açıklaması!

    "37-38'ler futbol için kolay değil. Bazen eski takım arkadaşlarımı tenis oynamaya çağırıyorum, oraya bile gelmiyorlar. Ben halen oynamaya çalışıyorum."

    Emre Belözoğludan Fenerbahçe ve Volkan Demirel açıklaması!

    "Sakatlıklarım devam etmezse sezon sonu oturup bir karar vereceğim ama büyük ihtimalle bu sene inşallah benim için şampiyonlukla güzel bir veda olur."

    Emre Belözoğludan Fenerbahçe ve Volkan Demirel açıklaması!

    "UEFA A Lisans'ım var"

    "Hayatın gerçekleri, benim de hedeflerim var. Bir şeyin zamanı gelmeden konuşmayı seven birisi değilim."

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