Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle 7-8 maçtır takımdan ayrı kaldığını hatırlatarak, "Biraz uzun bir sakatlık oldu. Sezona da iyi bir giriş yapmıştım. Sakatlıklardan muzdarip, bununla tecrübelenmiş bir oyuncuyum. 10 gündür ağrısız idman yapıyorum. Milli ara da benim için iyi oldu. Takımım için her şeyimle mücadele etmek istiyorum." ifadelerini kullandı ve şöyle konuştu: