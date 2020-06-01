Emre Belözoğlu yeni hocayı bitirdi! Göreve hazır

Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi yeni teknik direktörün kim olacağı. Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası henüz bir hocayla el sıkışmayan sarı-lacivertli ekibin transfer görüşmelerine dair Başkan Ali Koç'tan açıklama gelmişti. Koç aradıkları hocaya ilişkin kriterleri sıralamıştı. Bu açıklamanın ardından çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun sürpriz bir isimle temas halinde olduğu ve tecrübeli ismin Kanarya'da göreve hazır olduğu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve detaylar...
1 Haziran 2020 Pazartesi 06:46
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik adamlık koltuğu henüz dolmadı. Kötü bir grafik çizen Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca için çalışmalar hız kazanmıştı ancak dünyayı saran corona virüsü salgını, sarı-lacivertlilerin hesaplarını da bozdu.
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Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, uzun süre Nenad Bjelica ve Aytemiz Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile görüştü. Bu isimler dışında başka adaylar da gündeme geldi.
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verirken, görüşülen isimlere dair de ipuçları verdi.
3-4 hoca ile temas halinde olduklarını dile getirem Koç, hatta bir isim ile anlaşma noktasına geldiklerini ancak corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen EURO 2020'nin planlarını bozduğunu söyledi.
Başkan'ın bahsettiği bu ismin ise Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edilmişti.