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Emre Belözoğlu itiraf etti! Tahir Karapınar ve Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de teknik direktör problemi halen çözülememişken, en çok merak edilen konulardan biri de ligde kalan 8 haftalık süreçte takımın başında kim olacağıydı. Sarı-lacivertliler, kulüp sitesinden yapılan duyuruyla bu konuya açıklık getirerek, kulüp altyapı sorumluluğu ve sezon sonuna kadar A takımın başında görevlendirilmek üzere Tahir Karapınar ile el sıkıştı. Kaptan Emre Belözoğlu verdiği bir röportajda Karapınar hamlesini değerlendirirken, önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
10 Haziran 2020 Çarşamba 09:37
Güncelleme: 10.06.2020 09:37
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Fenerbahçe'de kalan 8 haftalık lig maratonunda takımın başında olacak Tahir Karapınar, ligin tamamlanmasının ardından altyapı koordinatörlüğü görevini sürdürecek... Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Karapınar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Hürriyet'e verdiği röportajda konuşan Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ile ilgili olarak, "Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum" dedi.
"GÜZEL İŞLER YAPACAK" Belözoğlu ayrıca, "Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca'yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir. Ben de herkes gibi Tahir Hocamı çok sever ve sayarım" şeklinde konuştu.
Karapınar'ın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren kaptan, "Altyapı tecrübesi, birikimi, insanlığıyla Tahir Hoca çok güzel işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Belözoğlu son olarak şunları söyledi: "Milli takım, Ege-Akdeniz bölge oyuncu tarama havuzunun da çok geniş olması ayrı bir avantaj. Seneye düşünülen bir hamleydi.