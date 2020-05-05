Emre Belözoğlu geçmişi unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Emre Belözoğlu geçmişi unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...

Fenerbahçe'de sezon sonu futbolculuk kariyerini sonlandırarak yolun sportif direktör olarak devam etmesine kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'dan anlamlı bir hareket geldi. Tecrübeli futbolcu futbola başladığı kulübünü unutmadı ve anlamlı bir jest yaptı... İşte detaylar...

5 Mayıs 2020 Salı 10:42
Emre Belözoğlu geçmişi unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...

İstanbul 2. Amatör Lig'de yer alan Yenidoğan Güneşspor aynı zamanda milli futbolcunun babası Mehmet Belözoğlu'nun da halen başkan yardımcılığını yaptığı kulüp... Bina hem kulübe hem de içinde bulunan çok amaçlı salonda mahalle halkına hizmet verecek.

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Emre Belözoğlu geçmişi unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...

İNŞAATLA BABASI İLGİLENDİ
Aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun akrabası da olan Yenidoğan Güneşspor Kulübü Başkanı Cengizhan Bahçekapılı, geçmiş yıllarda binanın olduğu yerde daha önce prefabrik, mütevazı bir lokalleri olduğunu belirterek, "Zeytinburnu Belediyesi'ne başvurarak burasının 30 yıllık tahsisini aldık. Emre Belözoğlu sağ olsun binamızın yapım masraflarının büyük bölümünü karşıladı. Babası Mehmet Bey de inşaat aşamasıyla yakından ilgilendi. Yönetimimiz de büyük çaba sarf etti ve inşaat tamamlandı. Şu anda binayı kısmen kullanmaya başladık. Planımız liglerin bitmesinin ardından resmi açılış yapmaktı. Ancak açılışımızı korona salgınının geçmesinden sonraki bir zaman dilimine erteledik" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu geçmişi unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...

Futbola adım attığı kulüp
Emre Belözoğlu'nun Güneşspor'a yaptırdığı bina, birçok amatör kulüpte bulunmayan özelliklere sahip...

Emre Belözoğlu geçmişi unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...

Binanın bodrum katı sporcuların kondisyon ve aletli jimnastik çalışmaları için ayrılmış durumda.

Emre Belözoğlu geçmişi unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...

Giriş katında kulübün bilgi ofisiyle birlikte Gökalp Mahallesi Muhtarlığı yer almakta (Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul aynı zamanda Güneşspor'un ikinci başkanı). İkinci katta kulüp üyelerine yönelik modern bir lokal mevcut.

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