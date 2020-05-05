Emre Belözoğlu geçmişi unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...

İNŞAATLA BABASI İLGİLENDİ

Aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun akrabası da olan Yenidoğan Güneşspor Kulübü Başkanı Cengizhan Bahçekapılı, geçmiş yıllarda binanın olduğu yerde daha önce prefabrik, mütevazı bir lokalleri olduğunu belirterek, "Zeytinburnu Belediyesi'ne başvurarak burasının 30 yıllık tahsisini aldık. Emre Belözoğlu sağ olsun binamızın yapım masraflarının büyük bölümünü karşıladı. Babası Mehmet Bey de inşaat aşamasıyla yakından ilgilendi. Yönetimimiz de büyük çaba sarf etti ve inşaat tamamlandı. Şu anda binayı kısmen kullanmaya başladık. Planımız liglerin bitmesinin ardından resmi açılış yapmaktı. Ancak açılışımızı korona salgınının geçmesinden sonraki bir zaman dilimine erteledik" ifadelerini kullandı.