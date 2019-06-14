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Emre Belözoğlu Fenerbahçeli kurmaylar ile bir araya geldi! İşte konuşulanlar...
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Başkan Ali Koç, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi neredeyse kesinleşen tecrübeli futbolcuyla milli maçlar dönüşünde bi araya geldi. İşte Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un da yer aldığı toplantıda konuşulanlar...
14 Haziran 2019 Cuma 07:40 Güncelleme: 14.06.2019 07:40
Emre Belözoğlu Fenerbahçeli kurmaylar ile biraraya geldi! İşte konuşulanlar...
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Emre Belözoğlu Fenerbahçeli kurmaylar ile biraraya geldi! İşte konuşulanlar...
Emre Belözoğlu Fenerbahçeli kurmaylar ile biraraya geldi! İşte konuşulanlar...
Emre Belözoğlu Fenerbahçeli kurmaylar ile biraraya geldi! İşte konuşulanlar...
BU ARMAYA ZARAR VERMEM
İstemediği sürece teknik direktörün işine karışmayacaksın. Dışarıya karşı sinirli tavırlar ortaya koymayacaksın" diyerek uyarılarına devam eden başkan "Senden takımı toparlamanı istiyoruz. Beklentimiz bu... Gerginlik çıkarmayacaksın. Takıma abilik yapacaksın" şeklinde konuştu.
Emre Belözoğlu Fenerbahçeli kurmaylar ile biraraya geldi! İşte konuşulanlar...
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