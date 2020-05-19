Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı!

Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı!

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, Başakşehir'de birlikte çalıştığı Erol Bulut ile yeni sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevine soyunacak olan 39 yaşındaki isim, Erol Bulut'la bir görüşme gerçekleştirdi. Flaş görüşmenin detaylarına Fotomaç ulaştı.
19 Mayıs 2020 Salı 06:45 Güncelleme: 19.05.2020 06:45
Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de başlayan teknik direktör arayışları adeta arapsaçına dönmüştü.

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Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı!

Ortaya onlarca isim atılırken, geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, görüştükleri 3-4 isim olduğunu ve teknik adamda aradıkları kriterleri açıkladı.

Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı!

Türkiye'yi iyi tanıyan, 40-50 yaşlarında, kulübün ekonomik imkanlarına uyum sağlayabilecek, takım içi rekabeti sağlayabilecek ve cesur bir hoca aradıklarını söyleyen Koç'un işaret ettiği isim şüphesiz Erol Bulut'tu.

Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı!

Alanyaspor ile ekstra sezona hazırlanan Erol Bulut da yaptığı açıklamada, "Herkesin aklına ben geldim" demişti.

Emre Belözoğlu - Erol Bulut görüşmesinin detaylarına Fotomaç ulaştı!

''HAZIRLIKLARA BAŞLAYALIM HOCAM''
Fenerbahçe'de hoca konusunda yaşanan gelişmelerin detayına FOTOMAÇ ulaştı. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Erol Bulut ile dün bir telefon görüşmesi yaptığı ve "Hocam hazırlıklara başlayalım" dediği öğrenildi.

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