Eljif Elmas'ın parasında tam 7 transfer! İşte o isimler
UEFA'nın Fenerbahçe hakkındaki kararını cuma günü vermesi beklenirken sarı lacivertli kulüpteki genel görüş, kararın 'satmadan alamazsın' gelmesi yönünde. Fenerbahçe yazının gelmesinin ardından önce Eljif Elmas'ın satışı için kararını verecek, ardından gelecek isimlere imzayı attıracak.
26 Haziran 2019 Çarşamba 14:56
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Fenerbahçe yönetimi için kritik gün 'Cuma'...
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UEFA'dan gelecek yazının ardından bugüne kadar görüşülen oyuncularla ilgili son kararlar da verilmiş olacak.
Fenerbahçe'de hem alış hem de satış konusunda önemli adımlar atılacak.
Yönetim, UEFA'dan herhangi bir transfer yasağı cezasının gelmesini beklemiyor.
Ancak yüzde 99 ihtimalle 'satmadan alamazsın' kuralının devam etmesi gündemde.