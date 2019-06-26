Eljif Elmas'ın parasında tam 7 transfer! İşte o isimler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Eljif Elmas'ın parasında tam 7 transfer! İşte o isimler

UEFA'nın Fenerbahçe hakkındaki kararını cuma günü vermesi beklenirken sarı lacivertli kulüpteki genel görüş, kararın 'satmadan alamazsın' gelmesi yönünde. Fenerbahçe yazının gelmesinin ardından önce Eljif Elmas'ın satışı için kararını verecek, ardından gelecek isimlere imzayı attıracak.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:56
Eljif Elmas'ın parasında tam 7 transfer! İşte o isimler

Fenerbahçe yönetimi için kritik gün 'Cuma'...

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Eljif Elmas'ın parasında tam 7 transfer! İşte o isimler

UEFA'dan gelecek yazının ardından bugüne kadar görüşülen oyuncularla ilgili son kararlar da verilmiş olacak.

Eljif Elmas'ın parasında tam 7 transfer! İşte o isimler

Fenerbahçe'de hem alış hem de satış konusunda önemli adımlar atılacak.

Eljif Elmas'ın parasında tam 7 transfer! İşte o isimler

Yönetim, UEFA'dan herhangi bir transfer yasağı cezasının gelmesini beklemiyor.

Eljif Elmas'ın parasında tam 7 transfer! İşte o isimler

Ancak yüzde 99 ihtimalle 'satmadan alamazsın' kuralının devam etmesi gündemde.

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