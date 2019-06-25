Eljif Elmas'ın adını duyunca heyecanlandılar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Eljif Elmas'ın adını duyunca heyecanlandılar!

Fenerbahçe'de gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan genç yıldız Eljif Elmas'ın son talibi dikkat çekti. Takımlarının Makedon futbolcuyla ilgilendiğini öğrenen taraftarlar da sosyal medyadan genç futbolcuya övgüler yağdırdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Haziran 2019 Salı 09:33 Güncelleme: 25.06.2019 09:33
Eljif Elmas'ın adını duyunca heyecanlandılar!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Eljif Elmas, Avrupa'dan dev kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Eljif Elmas'ın adını duyunca heyecanlandılar!

Adı uzun süredir İtalyan ekipleriyle anılan Makedon futbolcuyla ilgili son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Eljif Elmas'ın adını duyunca heyecanlandılar!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Devler Ligi'nde bu sezon final oynayan Tottenham'da teknik direktör Mauricio Pochettino'nun genç oyuncuyu gözüne kestirdiği ifade edildi.

Eljif Elmas'ın adını duyunca heyecanlandılar!

Tottenham'ın sarı-lacivertlilerin ümit vadeden genç yeteneği için ayırdığı miktarın ise 17 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Eljif Elmas'ın adını duyunca heyecanlandılar!

Öte yandan İngiliz taraftarlar da Eljif Elmas'ın transfer haberleri nedeniyle hayli heyecanlandılar.

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