Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncular, bu hafta milli takımlarında neler yaptı? Opta verileriyle performanslarını derledik...
17 Ekim 2018 Çarşamba, 19:17:40
Güncelleme: 19:39:09
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FERNANDO MUSLERA | Uruguay | Galatasaray'ın başarılı file bekçisi, Uruguay'ın oynadığı iki hazırlık maçında da takımının kalesini korudu ancak Güney Kore karşısında 2-1, Japonya karşısında da 4-3'lük yenilgiye engel olamadı.
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PEPE | Portekiz | Beşiktaş'ın deneyimli stoperi, Portekiz'in UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Polonya'yı 3-2 mağlup etiği maçta 90 dakika sahada kalırken 7 uzaklaştırma, 2 top kapma, 2 de pas arası yaptı.
RYAN BABEL | Hollanda | Beşiktaş forması giyen Ryan Babel, UEFA Uluslar A ligi 1. Grup'ta Hollanda'nın Almanya karşısında 3-0'lık flaş bir galibiyet aldığı maça ilk 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı. Sahada kaldığı süre boyunca 25 kez topla buluşabilen Babel, fazla varlık gösteremedi.
TREZEGUET | Mısır | Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda Svaziland ile oynadığı iki maçta da forma giydi. 4-1 kazandıkları ilk maçta 72 dakika sahada kalan Trezeguet, 29. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 2-0 kazandıkları deplasmandaki maçta ise 90 dakika sahada kalan Trezeguet, 6 şut girişimine rağmen bu kez ağları sarsamadı.
IBRAHIM SEHIC | Bosna-Hersek | Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalesini koruyan Sehir, Bosna-Hersek'in Türkiye ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında görev yaptı ve 2 kurtarışa imza attı. Sehic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Kuzey İrlanda ile oynanan maçta ise 90 dakika görev aldı ve 3 kurtarış yaptı.