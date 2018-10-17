TREZEGUET | Mısır | Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda Svaziland ile oynadığı iki maçta da forma giydi. 4-1 kazandıkları ilk maçta 72 dakika sahada kalan Trezeguet, 29. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 2-0 kazandıkları deplasmandaki maçta ise 90 dakika sahada kalan Trezeguet, 6 şut girişimine rağmen bu kez ağları sarsamadı.