Eljif Elmasa nazar değdi! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Eljif Elmas'a nazar değdi!

    Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncular, bu hafta milli takımlarında neler yaptı? Opta verileriyle performanslarını derledik...
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 19:17:40 Güncelleme: 19:39:09
    Eljif Elmasa nazar değdi!

    FERNANDO MUSLERA | Uruguay | Galatasaray'ın başarılı file bekçisi, Uruguay'ın oynadığı iki hazırlık maçında da takımının kalesini korudu ancak Güney Kore karşısında 2-1, Japonya karşısında da 4-3'lük yenilgiye engel olamadı.

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    Eljif Elmasa nazar değdi!

    PEPE | Portekiz | Beşiktaş'ın deneyimli stoperi, Portekiz'in UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Polonya'yı 3-2 mağlup etiği maçta 90 dakika sahada kalırken 7 uzaklaştırma, 2 top kapma, 2 de pas arası yaptı.

    Eljif Elmasa nazar değdi!

    RYAN BABEL | Hollanda | Beşiktaş forması giyen Ryan Babel, UEFA Uluslar A ligi 1. Grup'ta Hollanda'nın Almanya karşısında 3-0'lık flaş bir galibiyet aldığı maça ilk 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı. Sahada kaldığı süre boyunca 25 kez topla buluşabilen Babel, fazla varlık gösteremedi.

    Eljif Elmasa nazar değdi!

    TREZEGUET | Mısır | Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri J Grubu'nda Svaziland ile oynadığı iki maçta da forma giydi. 4-1 kazandıkları ilk maçta 72 dakika sahada kalan Trezeguet, 29. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 2-0 kazandıkları deplasmandaki maçta ise 90 dakika sahada kalan Trezeguet, 6 şut girişimine rağmen bu kez ağları sarsamadı.

    Eljif Elmasa nazar değdi!

    IBRAHIM SEHIC | Bosna-Hersek | Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalesini koruyan Sehir, Bosna-Hersek'in Türkiye ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında görev yaptı ve 2 kurtarışa imza attı. Sehic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Kuzey İrlanda ile oynanan maçta ise 90 dakika görev aldı ve 3 kurtarış yaptı.

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