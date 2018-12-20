Eljif Elmasa dev talip! - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Eljif Elmas'a dev talip!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için, dev kulüp harekete geçecek.
20 Aralık 2018 Perşembe, 10:23:37 Güncelleme: 10:27:53
Eljif Elmasa dev talip!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

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Eljif Elmasa dev talip!

Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın imza töreninde yaptığı 'gözümüzü karartacağız' açıklaması da bu iddiaları doğruladı.

Eljif Elmasa dev talip!

Eksik ve yetersiz görülen bölgelere transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

Eljif Elmasa dev talip!

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'a da dev bir talip çıktı.

Eljif Elmasa dev talip!

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Eljif Elmas bir süredir Avrupa kulüplerinin takibine girerken, Borussia Dortmund'un genç futbolcu için harekete geçtiği ileri sürüldü.

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