Eljif Elmasa dev talip! - Galeri - Fotomaç
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Eljif Elmas'a dev talip!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için, dev kulüp harekete geçecek.
20 Aralık 2018 Perşembe, 10:23:37
Güncelleme: 10:27:53
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
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Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın imza töreninde yaptığı 'gözümüzü karartacağız' açıklaması da bu iddiaları doğruladı.
Eksik ve yetersiz görülen bölgelere transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'a da dev bir talip çıktı.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Eljif Elmas bir süredir Avrupa kulüplerinin takibine girerken, Borussia Dortmund'un genç futbolcu için harekete geçtiği ileri sürüldü.