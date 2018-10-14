Eljif Elmas maçın yıldızı oldu

İlk iki maçında Cebelitarık ve Ermenistan'ı 2-0 yenen Makedonya, Lihtenştayn'ı da 4-1'le geçti. Makedonya'da maça damgasını vuran isim ise 90 dakika boyunca sahada kalan Fenerbahçeli Eljif Elmas oldu.