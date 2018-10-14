Eljif Elmas maçın yıldızı oldu - Galeri - Fotomaç
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Eljif Elmas maçın yıldızı oldu
14 Ekim 2018 Pazar, 13:20:15
Güncelleme: 13:21:29
Makedonya, UEFA Uluslar Ligi maçında Lihtenştayn'ı 4-1'le geçerken sahanın yıldızı Eljif Elmas oldu. (Serkan Akkoyun-Sabah)
GALERİ DEVAM EDİYOR
Makedonya, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 4. Grup 3. maçında Lihtenştayn ile karşılaştı.
İlk iki maçında Cebelitarık ve Ermenistan'ı 2-0 yenen Makedonya, Lihtenştayn'ı da 4-1'le geçti. Makedonya'da maça damgasını vuran isim ise 90 dakika boyunca sahada kalan Fenerbahçeli Eljif Elmas oldu.
ORTA SAHANIN LİDERİYDİ
Sahaya 4-4-2 dizilişi ile çıkan Makedonya'nın orta sahadaki merkez ikilisinden biri olan Eljif istatistikleriyle de dikkat çekti.
Orta saha merkezinin daha çok sol bölümünü kullanan 19 yaşındaki genç yıldız, yaptığı 108 pasta %91 başarı oranı yakaladı. Eljif'in 3 pası da takım arkadaşlarını gol pozisyonuna soktu.