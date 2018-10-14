Eljif Elmas maçın yıldızı oldu - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Eljif Elmas maçın yıldızı oldu

    14 Ekim 2018 Pazar, 13:20:15 Güncelleme: 13:21:29
    Eljif Elmas maçın yıldızı oldu

    Makedonya, UEFA Uluslar Ligi maçında Lihtenştayn'ı 4-1'le geçerken sahanın yıldızı Eljif Elmas oldu. (Serkan Akkoyun-Sabah)

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    Eljif Elmas maçın yıldızı oldu

    Makedonya, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 4. Grup 3. maçında Lihtenştayn ile karşılaştı.

    Eljif Elmas maçın yıldızı oldu

    İlk iki maçında Cebelitarık ve Ermenistan'ı 2-0 yenen Makedonya, Lihtenştayn'ı da 4-1'le geçti. Makedonya'da maça damgasını vuran isim ise 90 dakika boyunca sahada kalan Fenerbahçeli Eljif Elmas oldu.

    Eljif Elmas maçın yıldızı oldu

    ORTA SAHANIN LİDERİYDİ

    Sahaya 4-4-2 dizilişi ile çıkan Makedonya'nın orta sahadaki merkez ikilisinden biri olan Eljif istatistikleriyle de dikkat çekti.

    Eljif Elmas maçın yıldızı oldu

    Orta saha merkezinin daha çok sol bölümünü kullanan 19 yaşındaki genç yıldız, yaptığı 108 pasta %91 başarı oranı yakaladı. Eljif'in 3 pası da takım arkadaşlarını gol pozisyonuna soktu.

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