Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişti. Fenerbahçe'de kötü geçen sezonda genç yıldız adayı Eljif Elmas takımda en büyük kazanım olmuştu. Gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan Makedon futbolcu, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte 19 yaşındaki futbolcudan transfer açıklaması... Son dakika Fenerbahçe haberleri...
20 Haziran 2019 Perşembe 18:56
Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi yaşandı.
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Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Sarı-lacivertlilerin Makedon Rabotnicki takımından transfer ettiği genç futbolcu transferin gözdesi konumunda.
Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Kanarya'da kötü geçen sezonda performansıyla sivrilen Eljif Elmas, taraftarların sevgilisi konumuna geldi.
Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Fenerbahçeli kurmaylar bir yandan takıma yapılacak takviyelere yoğunlaşırken eldeki oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başladı.
Eljif Elmas ilk kez konuştu! Önümüzdeki sezon...
Şener Özbayraklı, Valbuena, Soldado ve Neustadter gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de taraftarlar Eljif Elmas'ın takımdaki geleceğini merak ediyor.
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