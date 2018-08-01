Eljif Elmas Fenerbahçe - Cagliari maçındaki asistiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu!

ELJİF ELMAS KİMDİR?

Makedonya'nın Üsküp kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulübü Rabotnicki'nin altyapısında başlatı, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etti. 1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hâkim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giydi. On numara mevkiinde de oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebiliyor.