Eljif Elmas Fenerbahçe - Cagliari maçındaki asistiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
1 Ağustos 2018 Çarşamba, 22:27:04
Güncelleme: 22:36:24
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Eljif Elmas Fenerbahçe - Cagliari maçındaki asistiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
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Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Eljif Elmas, bu sene daha fazla forma şansı bulacağa benziyor. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 11 maça çıkan Elmas, bu maçlarda 1 asist yapabilmişti. Bu sene hazırlık maçlarında etkili bir görüntü çizen Elmas, Cocu'nun önemli silahlarından olacak.
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Eljif Elmas Fenerbahçe - Cagliari maçındaki asistiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
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ELJİF ELMAS KİMDİR?
Makedonya'nın Üsküp kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulübü Rabotnicki'nin altyapısında başlatı, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etti. 1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hâkim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giydi. On numara mevkiinde de oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebiliyor.
Eljif Elmas Fenerbahçe - Cagliari maçındaki asistiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
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Son olarak Cagliari maçında Alper Potuk'a güzel bir asist yapan Elmas, bu asisti sayesinde sosyal medyanın da ilgi odağı oldu. Genç oyuncunun asistine tepkisiz kalmayan futbolseverler Eljif'e övgü dolu yorumlarda bulundular. İşte o tweetler...
Eljif Elmas Fenerbahçe - Cagliari maçındaki asistiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu!
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Eljif Elmas Fenerbahçe - Cagliari maçındaki asistiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu!