Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i - Fotomaç
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Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i
Avrupa'da Soldado, Dirar gibi isimlerden yararlamayan sarı-lacivertliler, Dolmabahçe'ye daha güçlü gidecek. Tolgay ve Isla da takıma katılacak.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:48
Avrupa'ya havlu atan ve rotasını tamamen Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe, pazartesi günü oynayacağı kritik Beşiktaş derbinde ideale yakın 11'i ile mücadele edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Roberto Soldado, Nabil Dirar gibi futbolculardan isimleri UEFA'ya bildirilmediği için yararlanamayan sarı-lacivertli takım, derbide hem golcü hem de kanat oyuncusuna kavuşacak.
Öte yandan Zenit karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Mauricio Isla da tekrar takıma katılacak.
Derbide Fenerbahçe'nin en büyük eksiği ise Mehmet Ekici...
VALBUENA VAR, HASAN ALİ BELKİ
Kayseri maçında bileğine darbe aldığı için 1 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli futbolcunun yerine büyük ihtimalle Valbuena forma giyecek.