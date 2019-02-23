Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Avrupa'da Soldado, Dirar gibi isimlerden yararlamayan sarı-lacivertliler, Dolmabahçe'ye daha güçlü gidecek. Tolgay ve Isla da takıma katılacak.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:48
Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Avrupa'ya havlu atan ve rotasını tamamen Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe, pazartesi günü oynayacağı kritik Beşiktaş derbinde ideale yakın 11'i ile mücadele edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Roberto Soldado, Nabil Dirar gibi futbolculardan isimleri UEFA'ya bildirilmediği için yararlanamayan sarı-lacivertli takım, derbide hem golcü hem de kanat oyuncusuna kavuşacak.

Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Öte yandan Zenit karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Mauricio Isla da tekrar takıma katılacak.

Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

Derbide Fenerbahçe'nin en büyük eksiği ise Mehmet Ekici...

Eksikler dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın derbi 11'i

VALBUENA VAR, HASAN ALİ BELKİ
Kayseri maçında bileğine darbe aldığı için 1 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli futbolcunun yerine büyük ihtimalle Valbuena forma giyecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN