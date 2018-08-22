Edin Visca sürprizi! - Galeri - Fotomaç
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Edin Visca sürprizi!
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:09:14
Güncelleme: 00:09:46
Giuliano'nun satılmasıyla transferde hareketli günler yaşamaya başlayan Fenerbahçe'nin eski gözdesi için tekrar düğmeye bastığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Başakşehir'le bir kez daha görüştüğü kaydedildi.
Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunda ısrarcı olduğu ileri sürülen sarı-lacivertlilerin tüm şartları zorladığı öğrenildi.