Edin Visca sürprizi! - Galeri - Fotomaç
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Edin Visca sürprizi!

    22 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:09:14 Güncelleme: 00:09:46
    Edin Visca sürprizi!
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    Edin Visca sürprizi!

    Giuliano'nun satılmasıyla transferde hareketli günler yaşamaya başlayan Fenerbahçe'nin eski gözdesi için tekrar düğmeye bastığı iddia edildi.

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    Edin Visca sürprizi!
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    Edin Visca sürprizi!

    Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Başakşehir'le bir kez daha görüştüğü kaydedildi.

    Edin Visca sürprizi!
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    Edin Visca sürprizi!

    Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunda ısrarcı olduğu ileri sürülen sarı-lacivertlilerin tüm şartları zorladığı öğrenildi.

    Edin Visca sürprizi!
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    Edin Visca sürprizi!
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