Dünya yıldızından Fenerbahçeye mesaj: Seve seve gelirim - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Dünya yıldızından Fenerbahçe'ye mesaj: Seve seve gelirim

Orta alana takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye dünya yıldızından yeşil ışık...
7 Ocak 2019 Pazartesi, 09:43:18 Güncelleme: 10:15:33
Dünya yıldızından Fenerbahçeye mesaj: Seve seve gelirim

Sadık Çiftpınar transferinin ardından orta saha ve forvet takviyesi için düğmeye basan Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli, arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Dünya yıldızından Fenerbahçeye mesaj: Seve seve gelirim

Önceki gün İngiltere'de olduğu iddia edilen Damein Comolli'nin sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Dünya yıldızından Fenerbahçeye mesaj: Seve seve gelirim

Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli'nin Çin'den ayrılan Obi Mikel'in menajeriyle önceki gün bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.

Dünya yıldızından Fenerbahçeye mesaj: Seve seve gelirim

İngiliz medyasında yer alan haberlerin ardından menajeri vasıtasıyla açıklama yapan Obi Mikel "Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini biliyorum. Eğer anlaşma sağlanırsa seve seve Fenerbahçe forması giyerim" dedi.

Dünya yıldızından Fenerbahçeye mesaj: Seve seve gelirim

NİJERYALI YILDIZ RAKAMI AZ BULDU

Fenerbahçe'nin 11 yıl Chelsea forması giyen 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro teklif ettiği ve yıldız oyuncunun menajerinin de bu rakamı çok az bulduğu belirlendi.

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