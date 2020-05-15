Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde önemli bir isme teklif götürdüğü ancak olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı. İşte o yıldız futbolcu ve menajerinin açıklamaları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Mayıs 2020 Cuma 09:46
Güncelleme: 15.05.2020 09:46
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Süper Lig'e bu yıl, geçtiğimiz sezonun aksine iyi bir başlangıç yaparak iddialı giren Fenerbahçe, ilerleyen haftalarda aldığı istikrarsız sonuçların ardından şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı.
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Rakiplerinin gerisinde kalan sarı-lacivertli takımda, alınan kötü sonuçlarla birlikte teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması kararına varılmıştı.
Yanal'ın ardından hoca arayışına giren ve henüz bir isimle anlaşmayan Fenerbahçe'nin, ocak ayında dünyaca ünlü bir yıldıza teklif götürdüğü ortaya çıktı.
Brezilya basınından Fox Sports Radio'a yayınlanan bir programın sunuculuğunu yapan Benjamin Back, uzun yıllar Bayern Münih forması giyen başarılı futbolcu Rafinha'nın menajeriyle yaptığı konuşmayı açıkladı ve Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu. İşte o sözler...
"Dün, Rafinha'nın Çin'den teklifler aldığına dair bir bilgi ulaştı. Ben de bu bilgiyi hemen araştırmaya koyuldum. Rafinha ile Schalke'de beraber de oynamış ve şu an oyuncunun menajerliğini yapan Lincoln'ü aradım."