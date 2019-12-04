Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde transfer şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksiklerini belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar dünya yıldızı golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Öte yandan Süper Lig'in gözde ismi için elini çabuk tutacak olan sarı-lacivertliler devre arasında öncelikli olarak bu iki transferi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
4 Aralık 2019 Çarşamba 07:45
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor

Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler şampiyonluk için gözünü karartırken birçok yıldızı listesine almıştı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor

Ara transfer döneminin yaklaştığı günlerde listesinde önemli oyuncular bulunan Fenerbahçe için yine yıldız bir isim gündeme geldi.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor

OCAK AYINDA BOMBA PATLIYOR
Bir kanat ve sol bek alması beklenen sarı-lacivertlilerin Mario Mandzukic ile ilgilendiği iddia edildi.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor

5. yılına girdiği Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan Hırvat golcüyle temasa geçtiği ileri sürülen Fenerbahçe'nin ocak ayında imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN