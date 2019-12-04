Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde transfer şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksiklerini belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar dünya yıldızı golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Öte yandan Süper Lig'in gözde ismi için elini çabuk tutacak olan sarı-lacivertliler devre arasında öncelikli olarak bu iki transferi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

4 Aralık 2019 Çarşamba 07:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





