Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor
Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde transfer şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksiklerini belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar dünya yıldızı golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Öte yandan Süper Lig'in gözde ismi için elini çabuk tutacak olan sarı-lacivertliler devre arasında öncelikli olarak bu iki transferi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
4 Aralık 2019 Çarşamba 07:45
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Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
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Sarı-lacivertliler şampiyonluk için gözünü karartırken birçok yıldızı listesine almıştı.
Aratransfer döneminin yaklaştığı günlerde listesinde önemli oyuncular bulunan Fenerbahçe için yine yıldız bir isim gündeme geldi.
OCAK AYINDA BOMBA PATLIYOR Bir kanat ve sol bek alması beklenen sarı-lacivertlilerin MarioMandzukic ile ilgilendiği iddia edildi.
5. yılına girdiği Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan Hırvat golcüyle temasa geçtiği ileri sürülen Fenerbahçe'nin ocak ayında imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.