Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe girişimlerini Ersun Yanal'ın direktiflerine göre sürdürüyor. Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir isim ile temaslarda bulunmuştu. O isim için sona yaklaşan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bu isim imzaya kaldı. İşte detaylar...

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





