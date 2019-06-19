Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe girişimlerini Ersun Yanal'ın direktiflerine göre sürdürüyor. Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir isim ile temaslarda bulunmuştu. O isim için sona yaklaşan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bu isim imzaya kaldı. İşte detaylar...
19 Haziran 2019 Çarşamba 07:57
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan ve Fenerbahçe, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle gelecek sezona ligde ve kupada şampiyonluk hedefini yakalamak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Tüm mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda ilerliyor.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Transferde hata şansı kalmayan Fenerbahçe bu yüzden transferde her adımı düşünüyor.

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturarak yeni bir sayfa açmak isteyen sarı-lacivertliler transfer sezonunun açılmasıyla girişimlerini hızlandırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN