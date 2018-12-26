Divan üyelerinden Ali Koça şok! Fenerbahçede Avrupa davası

Divan üyelerinden Ali Koç'a şok! Fenerbahçe'de Avrupa davası
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Avrupa'ya gitmemeyi göze alırız" söyleminin yankıları devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün divan üyeleri Ali Koç'un bu söylemine sert şekilde karşı çıkıyor.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 12:35:29
Güncelleme: 12:39:02
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Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un "Gözümüzü karartır, Avrupa'ya gitmemeyi göze alarak devre arasında şampiyon bir takım kurarız" sözlerinin yankıları devam ediyor.
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Sarı-Lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu'nun önde gelen isimleri Koç'un bu söylemine kesinlikle karşı çıkıyor.
Akşam'da yer alan haberde; Yüksek Divan Kurulu üyeleri, "Böyle bir karar ancak Futbol A.Ş. Yönetim kurulu kararıyla uygulanabilir. Bu durumda ise hissedarlara kendilerini zarara uğrattığı için yönetim aleyhine dava açma hakkı doğar. İkincisi ise UEFA bu yolla Finansal Fair Play'in delinme tehlikesini görürse komple transfer yasağı koyar" yorumunda bulunuyor.
GÖZLER OCAK AYINDAKİ DİVAN KURULU'NDA Yüksek Divan Kurulu üyelerinin, bu düşüncelerini ocak ayında yapılacak Divan Kurulu toplantısında da sert bir şekilde dile getirmeye hazırladıkları belirtildi.
Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise, yaptığı açıklamada "Taraftar, camianın bu söylemleriyle ilgili yorumda bulunmakta tabii ki serbest… Ben bu konu ile ilgili fikrimi ve düşüncelerimi ocak ayında yapılacak Divan Kuru toplantısında söyleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.