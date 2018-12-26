Divan üyelerinden Ali Koça şok! Fenerbahçede Avrupa davası

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise, yaptığı açıklamada "Taraftar, camianın bu söylemleriyle ilgili yorumda bulunmakta tabii ki serbest… Ben bu konu ile ilgili fikrimi ve düşüncelerimi ocak ayında yapılacak Divan Kuru toplantısında söyleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.