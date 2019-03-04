Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla teknik direktör Ersun Yanal'ın gözdeleri arasında giren ancak sakatlığı nedeniyle cumartesi günü oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Nabil Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

4 Mart 2019 Pazartesi 07:49 Güncelleme: 04.03.2019 07:49
Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Çaykur Rizespor maçı öncesinde çıktığı son idmanda sakatlanan Faslı oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

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Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Rizespor'a karşı forma giyemeyen Nabil Dirar'ın 9 Mart Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesine yetişmesinin de zor olduğu bildirildi.

Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

33 yaşındaki yıldız affedildikten sonra gösterdiği üstün performansla takımın en formda isimleri arasında yer alıyordu.

Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Phillip Cocu döneminde Aatif Chahechouhe ile birlikte kadro dışı bırakılan Dirar, Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesinin ardından Koeman döneminde de forma giyememiş, takımın başına Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından yine Aatif'la birlikte affedilerek takıma katılmıştı.

Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe yönetimi, devre arasında bedelsiz olarak Aatif'ı Çaykur Rizespor'a göndermiş, Dirar'ı ise takımda tutmuştu.

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