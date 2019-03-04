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Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla teknik direktör Ersun Yanal'ın gözdeleri arasında giren ancak sakatlığı nedeniyle cumartesi günü oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Nabil Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
4 Mart 2019 Pazartesi 07:49 Güncelleme: 04.03.2019 07:49
Çaykur Rizespor maçı öncesinde çıktığı son idmanda sakatlanan Faslı oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.
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