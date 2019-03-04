Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Phillip Cocu döneminde Aatif Chahechouhe ile birlikte kadro dışı bırakılan Dirar, Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesinin ardından Koeman döneminde de forma giyememiş, takımın başına Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından yine Aatif'la birlikte affedilerek takıma katılmıştı.