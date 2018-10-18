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Dirar yönetimi çıldırttı!
Fenerbahçe'nin elden çıkartmak istediği Dirar, yönetimi adeta çıldırtıyor
18 Ekim 2018 Perşembe, 00:10:15
Güncelleme: 00:11:14
Sarı-Lacivertli takımda kadro dışı bırakılan isimlerden olan Dirar'a Fransa'dan teklif geldiği bildirildi.
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32 yaşındaki futbolcuyla Toulouse'un ilgilendiği ancak ret yanıtı verildiği kaydedildi.
Tecrübeli oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada "Toulouse'a saygım var ama Dirar asla oraya gitmeyecek" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aatıf ve Dirar disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlik nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırları var" ifadelerini kullanmıştı.
Faslı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Dirar'ın Fenerbahçe'de 40 maçta 5 golü, 8 asisti bulunuyor.
Dirar geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.