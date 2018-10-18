Dirar yönetimi çıldırttı! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Dirar yönetimi çıldırttı!

    Fenerbahçe'nin elden çıkartmak istediği Dirar, yönetimi adeta çıldırtıyor
    18 Ekim 2018 Perşembe, 00:10:15 Güncelleme: 00:11:14
    Dirar yönetimi çıldırttı!

    Sarı-Lacivertli takımda kadro dışı bırakılan isimlerden olan Dirar'a Fransa'dan teklif geldiği bildirildi.

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    Dirar yönetimi çıldırttı!

    32 yaşındaki futbolcuyla Toulouse'un ilgilendiği ancak ret yanıtı verildiği kaydedildi.

    Dirar yönetimi çıldırttı!

    Tecrübeli oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada "Toulouse'a saygım var ama Dirar asla oraya gitmeyecek" dedi.

    Dirar yönetimi çıldırttı!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aatıf ve Dirar disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlik nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırları var" ifadelerini kullanmıştı.

    Dirar yönetimi çıldırttı!

    Faslı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Dirar yönetimi çıldırttı!

    Dirar'ın Fenerbahçe'de 40 maçta 5 golü, 8 asisti bulunuyor.

    Dirar yönetimi çıldırttı!

    Dirar geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

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