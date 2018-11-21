Dinamo Kievli Shaparenkoyu takibe aldı - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Dinamo Kiev'li Shaparenko'yu takibe aldı

    Yönetim Türkiye-Ukrayna maçında dikkat çeken Dinamo Kiev'li Shaparenko'yu takibe aldı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir süredir scout ekibi tarafıdnan izlendiği öğrenildi.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:04:19 Güncelleme: 07:56:40
    Dinamo Kievli Shaparenkoyu takibe aldı

    Fenerbahçe devre arası transferi için kolları erken sıvadı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Dinamo Kievli Shaparenkoyu takibe aldı

    Sarı-Lacivertli yönetim listesine son olarak Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki futbolcusu Mykola Shaparenko'yu dahil etti.

    Dinamo Kievli Shaparenkoyu takibe aldı

    Ukrayna'nın Türkiye ile oynadığı maçta başarılı performansıyla dikkat çeken genç yıldız Fenerbahçe Yönetimi'nin radarına girdi.

    Dinamo Kievli Shaparenkoyu takibe aldı

    Orta sahanın merkezinde oynayan Mykola Shaparenko'yu bir süre daha izleyecek olan Sarı-Lacivertli yöneticiler bu oyuncudan umduklarını bulurlarsa devre arası için harekete geçmeyi planlıyorlar.

    Dinamo Kievli Shaparenkoyu takibe aldı

    5 sezondur Dinamo Kiev'de forma giyen Ukraynalı futbolcu bu sezon 12 resmi karşılaşmanın 5'inde ilk 11'de oynadı.

    Dinamo Kievli Shaparenkoyu takibe aldı

    Genç futbolcunun Avrupa'da birçok kulüp tarafından izlendiği öğrenildi.

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