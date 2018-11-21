Dinamo Kievli Shaparenkoyu takibe aldı - Galeri - Fotomaç
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Dinamo Kiev'li Shaparenko'yu takibe aldı
Yönetim Türkiye-Ukrayna maçında dikkat çeken Dinamo Kiev'li Shaparenko'yu takibe aldı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir süredir scout ekibi tarafıdnan izlendiği öğrenildi.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:04:19
Güncelleme: 07:56:40
Fenerbahçe devre arası transferi için kolları erken sıvadı...
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Sarı-Lacivertli yönetim listesine son olarak Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki futbolcusu Mykola Shaparenko'yu dahil etti.
Ukrayna'nın Türkiye ile oynadığı maçta başarılı performansıyla dikkat çeken genç yıldız Fenerbahçe Yönetimi'nin radarına girdi.
Orta sahanın merkezinde oynayan Mykola Shaparenko'yu bir süre daha izleyecek olan Sarı-Lacivertli yöneticiler bu oyuncudan umduklarını bulurlarsa devre arası için harekete geçmeyi planlıyorlar.
5 sezondur Dinamo Kiev'de forma giyen Ukraynalı futbolcu bu sezon 12 resmi karşılaşmanın 5'inde ilk 11'de oynadı.
Genç futbolcunun Avrupa'da birçok kulüp tarafından izlendiği öğrenildi.