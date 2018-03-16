Dilmen: Alex'in yerinde olsaydım...

Yine kritik bir derbi... Fenerbahçe yarışta kalmak için kazanmak zorunda, Galatasaray 19 yıldır kazanamadığı Kadıköy'de liderliği korumak istiyor. Nasıl bir maç bekliyor bizi?



Sadece bir maçın sonucu, teknik direktörleri ve özellikle de kulüp yönetimlerini etkilemez. Daha doğrusu etkilememeli. Müsabaka öylesine bir zamanda oynanıyor ki teknik açıdan Fenerbahçe kazanmak zorunda, Galatasaray için bir puan kötü değil ama üç puan alırsa süper bir iş yapmış olacak. Bu olayın puansal durumu. Bir de psikolojik durumu var.

1999'dan bu yana kaybetmeyen bir takım yenilirse Aykut Kocaman, "Galatasaray'a yenilen teknik adam" olarak tarihe geçecek. Veya tersten bakarsak Fatih Terim uzun süre sonra kazanan teknik adam olarak anılacak. Kazanamadığı halde sırf bayrak diktiği için Souness'ın hatırlandığı gibi hep hatırlanacak.

Başkanlar için de geçerli... Çok sert geçmeye aday olduğunu gösteren başkanlık seçiminde Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım için maçın sonucu çok önemli. Mustafa Cengiz Bey için kayıp ölçü olmaz ama kazandığı takdirde derbi kazanmış başkan olarak kongrede 200 oy fazla alır. Bu da rekabetin önemini gösteriyor.

Teknik adamların maça hazırlanışına bakıyorum... Kendisini ziyaret edip, bir de kahvesini içtiğim Aykut Hoca son derece güvenli. Rahat... Kaldı ki ilk derbisi de değil. Hem oyuncu hem de teknik adam olarak bunu yaşamış birisi. Galatasaray'a baktığımızda Fatih Terim, motivasyon anlamında farklı uygulamalar yapıyor, taraftara açık idman gibi. Sahaya çıkacakları 11'lerde Fenerbahçe'de büyük bir değişiklik beklemiyorum. Malatya 11'iyle oynar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da kafasında oyunun son bölümündeki gibi Alper'le Giuliano ikilisi ile 4-4-2 gibi oynatır mı diye de düşünmeden edemiyorum. Fatih Terim'in hem mental olarak hem de özellikle fizik anlamında hazır olmadığı için Fernando ile başlayacağını zannetmiyorum.