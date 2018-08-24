Diego Reyesten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! - Galeri - Fotomaç
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Diego Reyes'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

    Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan 25 yaşındaki Meksikalı futbolcu Diego Reyes'in sosyal medyadaki paylaşımı heyecan yarattı.
    24 Ağustos 2018 Cuma, 10:46:07
    Diego Reyes'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
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    • 5
    Diego Reyesten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

    HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

    Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan 25 yaşındaki Meksikalı futbolcu Diego Reyes'in sosyal medyadaki paylaşımı heyecan yarattı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Diego Reyes'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
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    • 5
    Diego Reyesten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

    'YENİ EVİME GİDİYORUM, MUTLUYUM'

    Kadrosuna bir stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe ile anılan Diego Reyes, sosyal medya hesabından "Yeni evime gidiyorum. Bu yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım" mesajını yayınladı.

    Diego Reyes'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
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    • 5
    Diego Reyesten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

    FENERBAHÇE'NİN EMOJİSİNİ KULLANDI

    Reyes yaptığı paylaşımını, geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin twitter adresinden yaptığı paylaşımdaki aynı emojiyi kullanması dikkatlerden kaçmadı.

    Diego Reyes'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
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    • 5
    Diego Reyesten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

    FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR HEYECANLANDI

    Reyes'in bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük ilgi görürken, sarı-lacivertkip taraflarlar 'Welcome to Fenerbahçe', 'Come to Fenerbahçe' gibi mesajlar bıraktı.

    Diego Reyes'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
    • 5
    • 5
    Diego Reyesten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

    İSPANYOLLAR DUYURMUŞTU

    Geçtiğimiz günlerde de İspanyol basını Reyes'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olacağını duyurmuştu. İspanyol medyasındaki haberde "Diego Reyes, Fenerbahçe'ye transferinde son aşamaya geldi" ifadeleri kullanışmıştı.

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