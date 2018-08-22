Diego Reyes adım adım Kadıköye! - Galeri - Fotomaç
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!

    22 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:18:26 Güncelleme: 00:20:03
    Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
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    Diego Reyes adım adım Kadıköye!

    Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Diego Reyes için geri sayım başladı...

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    Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
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    • 10
    Diego Reyes adım adım Kadıköye!

    Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoper, Bordeaux'un da ısrarla istediği isimlerinden başında geliyordu.

    Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
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    Diego Reyes adım adım Kadıköye!

    Fransız ekibinin bu transferden vazgeçmesinin ardından Meksikalı savunmacıyla ilgilenen tek kulüp olan Fenerbahçe, transfer görüşmelerini hızlandırdı.

    Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
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    Diego Reyes adım adım Kadıköye!

    Geçtiğimiz sezonun son haftasında yaşadığı sakatlığın ardından Porto'nun sözleşme yenilemediği Reyes, çalışmalarına tek başına devam ediyor.

    Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
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    Diego Reyes adım adım Kadıköye!

    PORTEKİZ BASINI YAZDI
    Eski kulübü Club America'nın tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiren yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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