Diego Reyes adım adım Kadıköye! - Galeri - Fotomaç
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Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:18:26
Güncelleme: 00:20:03
Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Diego Reyes için geri sayım başladı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoper, Bordeaux'un da ısrarla istediği isimlerinden başında geliyordu.
Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
Fransız ekibinin bu transferden vazgeçmesinin ardından Meksikalı savunmacıyla ilgilenen tek kulüp olan Fenerbahçe, transfer görüşmelerini hızlandırdı.
Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
Geçtiğimiz sezonun son haftasında yaşadığı sakatlığın ardından Porto'nun sözleşme yenilemediği Reyes, çalışmalarına tek başına devam ediyor.
Diego Reyes adım adım Kadıköy'e!
PORTEKİZ BASINI YAZDI
Eski kulübü Club America'nın tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiren yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.