Devre arasında yapılan en iyi transferler!

FRANCK RIBERY (Galatasaray, 2004-05) | Metz'den Galatasaray'a transfer olduğunda aynı dönemde Fenerbahçe de Nikolas Anelka'yı transfer ettiği için 'Anelka'nın bonusu' olarak anılıyordu. Ancak Ribery çabukluğu ve kanattaki etkinliği ile herkesi kısa sürede büyüledi. Sezon sonunda ise alacaklarını vaktinde alamadığını iddia ederek bedelsiz olarak Marsilya'ya transfer oldu. Halen Bayern Münih'in en önemli kozlarından birisi...