Devre arasında yapılan en iyi transferler!
Avrupa spor basınında yer alan Ribery, Galatasaray ile anlaştı haberleri sonrasında Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2000'li yıllarda yaptığı en iyi ara transfer hamlelerini sizin için derledik.
MARCIO NOBRE (Fenerbahçe, 2003-04) | Devre arasında transfer edilen Mert (Marcio) Nobre oynadığı 18 karşılaşmada 12 gol atarak takımının Beşiktaş ile arasındaki puan farkını kaatmasını sağlamış ve şampiyonluktaki başrol isimlerden biri olmayı başarmıştı. Nobre sonraki sezonda da 45 maçta 22 gol atarak yine sarı lacivertli takımla şampiyonluk tatmıştı.
FRANCK RIBERY (Galatasaray, 2004-05) | Metz'den Galatasaray'a transfer olduğunda aynı dönemde Fenerbahçe de Nikolas Anelka'yı transfer ettiği için 'Anelka'nın bonusu' olarak anılıyordu. Ancak Ribery çabukluğu ve kanattaki etkinliği ile herkesi kısa sürede büyüledi. Sezon sonunda ise alacaklarını vaktinde alamadığını iddia ederek bedelsiz olarak Marsilya'ya transfer oldu. Halen Bayern Münih'in en önemli kozlarından birisi...
NICOLAS ANELKA (Fenerbahçe, 2004-05) | İlk sezonunda istenilen performansı yakalayamasa da 14 maçta 4 gol kaydederek takımının şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi oldu. Ertesi sezon kendisini bulan oyuncu, 25 maçta 10 gol attı ancak Denizli'de kaçan şampiyonluk sonrası karışan Fenerbahçe ile bağlarını kopartarak Premier Lig'e geri döndü.
BOBO (Beşiktaş, 2005-06) | 2005-06 sezonu Beşiktaş için kabus gibi geçiyordu. Ancak devre arasında yapılan Bobo transferi siyah beyazlıların yüreğine su serpen bir transfer oldu. İlk sezonunda ligde 14 maçta 5 gol atan Brezilyalı oyuncu, kupada da 7 maçta 4 gol kaydetti ve takımının sezonu Türkiye Kupası ile noktalamasında katkı sağladı ve uzun süre siyah-beyazlı takımın formasını giydi.
ONUR KIVRAK (Trabzonspor, 2007-08) | Ersun Yanal tarafından devre arasında transfer edilen oyuncu ilk sezonunda sadece 4 maçta görev alabildi. Ertesi sezonda da sadece 2 Türkiye Kupası'nda bordo mavili takımın formasını giyebilen Onur'un yıldızı 2009-10 ve 2010-11 sezonlarında parladı ve kaptanlığa kadar yükseldi.