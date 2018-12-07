Dev buluşma gerçekleşiyor! İşte tüm detaylar... - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Dev buluşma gerçekleşiyor! İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'ye Koeman da çare olamadı. Kötü gidişatın sürmesi üzerine Koç, Yanal ile görüşme kararı aldı.
7 Aralık 2018 Cuma, 23:24:48 Güncelleme: 07:44:38
Dev buluşma gerçekleşiyor! İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe sezona Phillip Cocu ile başlamış ancak alınan kötü sonuçların ardından Hollandalı çalıştıcıyla yollar ayrılmıştı.

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Dev buluşma gerçekleşiyor! İşte tüm detaylar...

Geçici olarak takımın başına getirilen Erwin Koeman başta göz doldursa da Kanarya'nın oyununda fazla bir gelişme olmadı.

Dev buluşma gerçekleşiyor! İşte tüm detaylar...

Kötü saha sonuçlarının sürmesi ve taraftar baskısı okları Ersun Yanal'a çevirdi.

Dev buluşma gerçekleşiyor! İşte tüm detaylar...

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların Ersun Yanal sevdasına uzun süre kulağını kapatmıştı. Hatta "Bu sevdanızdan vazgeçin" demişti.

Dev buluşma gerçekleşiyor! İşte tüm detaylar...

Ancak takımın kötü gidişinedeniyle Yanal ile ilk temas gerçekleşmişti.

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