Derbi öncesi ilginç detay!
Bu sezon baz alındığında, takımında bitiriciliği genel istatistiklere bakıldığında eş değer ancak kanatlardan saldırma taktiğinde Galatasaray'ın öne çıktığı görülüyor. Yine ara toplardan pozisyon yaratma bakımından Galatasaray rakibine göre daha ön planda. Sarı lacivertlilerin öne çıkan oyun yapısı ise rakipten top çalma özelliği.
ZAYIF YÖNLER
Ev sahibi Fenerbahçe'nin derbi öncesi zayıf yönlerine bakıldığında ofsayttan ve bireysel hatalardan kaçınma durumları zaaf olarak görülürken Galatasaray cephesi ise; kontra atakları savunmada zorlanıyor ve rakip takımlara bol pozisyon verdiği istatistiklerde ortaya çıkan diğer bir gerçek. Bu iki durum da sarı kırmızılılardaki büyük dezavantajlar...
F.BAHÇE'NİN KOZLARI
Ev sahibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano 12 golle sarı lacivertlilerin en golcü oyuncusu konumunda. Giuliano'nun yanı sıra sarı lacivertlilerde Valbuena da öne çıkan diğer bir oyuncu... Fransız oyuncu 8 asistle takımın en fazla gol attıran ismi. Derbide gözler 2 yıldız üzerinde olacak. Son dönemde performansı yükselen Fernandao da Fenerbahçe'nin gizli kozlarından...
G.SARAY'IN KOZLARI
Galatasaray'da ise Süper Lig'in de en golcü konumundaki ismi Gomis en büyük koz olacak. Fransız golcü attığı 25 golle fark yarattı. Sarı kırmızılı takımda öne çıkması muhtemel diğer isim ise Rodrigues. Son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, mücadeleye damga vurabilir. G.Saray'daki asist sayısı en yüksek isimlerse Rodrigues ve Belhanda (8).
KADIKÖY'DE 10 İSİM İLK KEZ
Öte yandan Fenerbahçe'de Kameni, Isla, Neustadter, Dirar, Valbuena, Giuliano, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas ve Mehmet Ekici forma bulmaları halinde Kadıköy'de ilk Galatasaray derbi heyecanı yaşayacaklar. Bu oyuncular arasında Kameni, Isla, Neustadter, Dirar, Valbuena, Giuliano ve Janssen ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a karşı forma şansı bulmuştu.
HAKEM BÜLENT YILDIRIM
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Fenerbahçe, Bülent Yıldırım yönetiminde 51 maça çıkarken, 33 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 14 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Bülent Yıldırım, bu mücadelelerde Fenerbahçeli futbolculara 127 sarı kart, 6 kırmızı kart gösterirken, rakip takım oyuncularına ise 142 sarı kart ve 4 kırmızı kart çıkardı. Galatasaray, Bülent Yıldırım yönetiminde çıktığı 41 maçta 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bülent Yıldırım, bu mücadelelerde Galatasaraylı futbolculara 102 sarı kart, 4 kırmızı kart çıkartırken, rakip takım oyuncularına ise 128 sarı kart ve 9 kırmızı kart çıkardı. (Hürriyet)
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