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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Derbi öncesi ilginç detay!

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    Derbi öncesi ilginç detay!

    HAKEM BÜLENT YILDIRIM

    TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Fenerbahçe, Bülent Yıldırım yönetiminde 51 maça çıkarken, 33 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 14 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Bülent Yıldırım, bu mücadelelerde Fenerbahçeli futbolculara 127 sarı kart, 6 kırmızı kart gösterirken, rakip takım oyuncularına ise 142 sarı kart ve 4 kırmızı kart çıkardı. Galatasaray, Bülent Yıldırım yönetiminde çıktığı 41 maçta 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bülent Yıldırım, bu mücadelelerde Galatasaraylı futbolculara 102 sarı kart, 4 kırmızı kart çıkartırken, rakip takım oyuncularına ise 128 sarı kart ve 9 kırmızı kart çıkardı. (Hürriyet)

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