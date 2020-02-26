Derbi mağlubiyeti sonrası taraftardan Ali Koç'a serzeniş! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Derbi mağlubiyeti sonrası taraftardan Ali Koç'a serzeniş!

Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti. Futboldan sonra basketbolda da ezeli rakibine mağlup olan sarı-lacivertli taraftarların maç sonu tepkisi vardı.
26 Şubat 2020 Çarşamba 23:19
Derbi mağlubiyeti sonrası taraftardan Ali Koç'a serzeniş!

Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 80-75 mağlup oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Derbi mağlubiyeti sonrası taraftardan Ali Koç'a serzeniş!

Ataşehir'de ilk galibiyet

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galip geldi. Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu maça kadar 16 kez karşılaştığı rakibini eli boş göndermişti.

Derbi mağlubiyeti sonrası taraftardan Ali Koç'a serzeniş!

Ataşehir'de oynanan 17. maçı kazanan sarı-kırmızılılar, bu salondan ilk kez yüzü gülerek ayrıldı.

Derbi mağlubiyeti sonrası taraftardan Ali Koç'a serzeniş!

Futbolda da seri bitmişti

Galatasaray Kulübü, iki önemli branşta 4 gün içinde Fenerbahçe karşısında dış sahadaki galibiyet hasretlerine son vermiş oldu.

Derbi mağlubiyeti sonrası taraftardan Ali Koç'a serzeniş!

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray Futbol Takımı, rakibi karşısında 20 yılı aşkın süren kazanamama serisini sonlandırmıştı.

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