Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! Galatasaray...

Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! Galatasaray...

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estiren ve taraftarının gönlünde taht kuran Deivid de Souza, sarı lacivertlileri kızdıracak sözlerde bulunurken Volkan Demirel'in ayrılığından Galatasaray'a kadar çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının açıklamalarından öne çıkanlar...

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:00 Güncelleme: 25.07.2019 12:13
Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! Galatasaray...

Fenerbahçe'ye 2006 yılında Sporting Lizbon'dan gelen Deivid de Souza'dan takımlarına son durumuna ve güncel konulara dair değerlendirmeler geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! Galatasaray...

39 yaşındaki Brezilyalı futbol adamı, ilk olarak Türk takımlarının transfer stratejisinin değişmesi gerektiğini söyledi.

Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! Galatasaray...

Deivid, Türk kulüplerinin adımlarını UEFA ile yapılan FFP anlaşması kapsamında dikkatli atmalarını gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! Galatasaray...

"Takımlar, satabilecekleri ve 20-23 yaş arası oyuncuları kadrolarına dahil etmeli. Yoksa zor durumda kalmaları kaçınılmaz."

Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! Galatasaray...

Deivid, şampiyonluk favorisini de şu sözlerle açıkladı:

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN