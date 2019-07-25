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Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! Galatasaray...
Bir dönem Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estiren ve taraftarının gönlünde taht kuran Deivid de Souza, sarı lacivertlileri kızdıracak sözlerde bulunurken Volkan Demirel'in ayrılığından Galatasaray'a kadar çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının açıklamalarından öne çıkanlar...
25 Temmuz 2019 Perşembe 12:00
Güncelleme: 25.07.2019 12:13
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Fenerbahçe'ye 2006 yılında Sporting Lizbon'dan gelen Deivid de Souza'dan takımlarına son durumuna ve güncel konulara dair değerlendirmeler geldi.
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39 yaşındaki Brezilyalı futbol adamı, ilk olarak Türk takımlarının transfer stratejisinin değişmesi gerektiğini söyledi.
Deivid, Türk kulüplerinin adımlarını UEFA ile yapılan FFP anlaşması kapsamında dikkatli atmalarını gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:
"Takımlar, satabilecekleri ve 20-23 yaş arası oyuncuları kadrolarına dahil etmeli. Yoksa zor durumda kalmaları kaçınılmaz."
Deivid, şampiyonluk favorisini de şu sözlerle açıkladı: