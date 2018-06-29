De Jong hamlesi! (29 Haziran Fenerbahçe transfer gündemi)

BONSERVİS SORUNUNU HALLEDİP İMZA ATACAK!

F.Bahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Bas Dost'ta tek pürüz, Hollandalı golcünün kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı bonservis sorunu. Taraftarın saldırısına uğrayıp sözleşmesini tek taraflı fesheden 29 yaşındaki golcü hakkındaki son kararı FİFA verecek. FİFA, Sporting kulübü adına bir bonservis bedeli belirleyecek. Ancak bu süreç uzun sürebilir. Bir an önce Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak isteyen Bas Dost, işi barış yoluyla çözmek için avukatları kanalıyla Sporting Lizbon'la masaya oturdu.

TEHDİT MESAJLARINI GÖSTERDİ

Portekız basınında yer alan haberlerde; Bas Dost'un avukatlarının Sporting Lizbon'un avukatlarına hem aileye hem de futbolcuya yönelik tehdit mesajlarını gösterdiği belirtilirken, oyuncunun bu şartlarda artık Sporting'te kalamayacağını ilettikleri vurgulandı. Bas Dost'un dostça bir ayrılık istediği, bu nedenle küçük bir fesih bedelini cebinden ödemeyi bile kabul ettiği bilgisi verildi. Oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin zirveden çıkacak sonuca göre şekilleneceği kaydedildi.

KOLAYLIK SÖZÜ VERİLDİ AMA...

Sportıng Lizbon'da ara dönem başkanlık görevini yürüten Sousa Cintra'nın, daha önce Bas Dost'tla yaptığı görüşmede kendisine kolaylık sağlama sözü verdiği öğrenildi. Sporting'in 2016'a Wolfsburg'a 11.9 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hollandalı futbolcu için 5 milyon euro'luk bir çıkış bedeli talep ettiği belirtiliyor.

TAM BİR GOL MAKİNASI

Beşıktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da gündemine gelen 1.96 boyundaki Bast Dost, Fenerbahçe'nin sunduğu cazip teklife "evet" dedi. 18 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki dev forvet, hava toplarında ve kale ağzı pozisyonlarında bitirici bir isim. Tecrübeli oyuncu, iki sezonda 90 maça çıktığı Sporting Lizbon'da tam 72 kez fileleri sarsarken, 13 de asist üretti. (Fotomaç / 29 Haziran)