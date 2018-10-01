Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor yenilgisi ardından Hollandalı teknik adamla birlikte futbol direktörü Damien Comolli de eleştirilerin hedefinde.
1 Ekim 2018 Pazartesi, 12:21:39
Güncelleme: 12:43:17
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Damien Comolli için bomba yorum!
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Fenerbahçe'nin futbol direktörü Damien Comolli ile ilgili Saint Etienne dönemine ilişkin ortaya çıkan detaylar sarı lacivertli taraftarlar arasında tepki çekti.
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Damien Comolli için bomba yorum!
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Fenerbahçe'ye yaptığı transferler eleştiri konusu olan Comolli'nin Saint Etienne'de çalıştığı dönemde transferdeki başarısızlıklarına ilişkin önemli detaylar paylaşıldı.
Damien Comolli için bomba yorum!
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'22 milyon €'muzu 7 futbolcu için harcadı'
Saint Etienne Başkanı Caiazzo, Comolli ile çalıştığı dönem için yaptığı açıklamada "Geçen yaz 22 milyon €'muzu 7 futbolcu almak için harcadı. Bunlardan sadece 1 tanesi bizim seviyemizde. Ona kulübün anahtarlarını teslim ettik ve şimdi bedava transfer peşindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Damien Comolli için bomba yorum!
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Caiazzo, Comolli'nin diyaloğa kapalı bir insan olduğunu savunmuştu. İşte o sözler;
Damien Comolli için bomba yorum!
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"Futbolda biraz tevazulu olmalısınız ama Damien karşılıklı diyaloğa tamamen kapalıydı. İlk sezonunda transferde son söz onundu ve teknik direktör Alain Perrin'in istediği bazı oyuncuları almadı. Damien onun patronuydu" (Yeni Şafak)