Damien Comolli için bomba yorum! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Damien Comolli için bomba yorum!

    Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor yenilgisi ardından Hollandalı teknik adamla birlikte futbol direktörü Damien Comolli de eleştirilerin hedefinde.
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 12:21:39 Güncelleme: 12:43:17
    Damien Comolli için bomba yorum!
    • 1
    • 5
    Damien Comolli için bomba yorum!

    Fenerbahçe'nin futbol direktörü Damien Comolli ile ilgili Saint Etienne dönemine ilişkin ortaya çıkan detaylar sarı lacivertli taraftarlar arasında tepki çekti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Damien Comolli için bomba yorum!
    • 2
    • 5
    Damien Comolli için bomba yorum!

    Fenerbahçe'ye yaptığı transferler eleştiri konusu olan Comolli'nin Saint Etienne'de çalıştığı dönemde transferdeki başarısızlıklarına ilişkin önemli detaylar paylaşıldı.

    Damien Comolli için bomba yorum!
    • 3
    • 5
    Damien Comolli için bomba yorum!

    '22 milyon €'muzu 7 futbolcu için harcadı'
    Saint Etienne Başkanı Caiazzo, Comolli ile çalıştığı dönem için yaptığı açıklamada "Geçen yaz 22 milyon €'muzu 7 futbolcu almak için harcadı. Bunlardan sadece 1 tanesi bizim seviyemizde. Ona kulübün anahtarlarını teslim ettik ve şimdi bedava transfer peşindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Damien Comolli için bomba yorum!
    • 4
    • 5
    Damien Comolli için bomba yorum!

    Caiazzo, Comolli'nin diyaloğa kapalı bir insan olduğunu savunmuştu. İşte o sözler;

    Damien Comolli için bomba yorum!
    • 5
    • 5
    Damien Comolli için bomba yorum!

    "Futbolda biraz tevazulu olmalısınız ama Damien karşılıklı diyaloğa tamamen kapalıydı. İlk sezonunda transferde son söz onundu ve teknik direktör Alain Perrin'in istediği bazı oyuncuları almadı. Damien onun patronuydu" (Yeni Şafak)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN