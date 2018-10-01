Damien Comolli için bomba yorum!

'22 milyon €'muzu 7 futbolcu için harcadı'

Saint Etienne Başkanı Caiazzo, Comolli ile çalıştığı dönem için yaptığı açıklamada "Geçen yaz 22 milyon €'muzu 7 futbolcu almak için harcadı. Bunlardan sadece 1 tanesi bizim seviyemizde. Ona kulübün anahtarlarını teslim ettik ve şimdi bedava transfer peşindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.